「破壞安寧」不足定罪 官：暴動須有蓄意暴力

築路障等只屬「威脅用暴力」

郭官分析，控方在本案依賴的破壞社會安寧行為，包括加固路障、搖路牌、運送長形杆狀物體到示威者防線、敲打金屬及硬物等，均屬「威脅使用暴力」行為。只有以雷射光束射向警方的行為，表面上可視為「蓄意使用暴力」，惟控方從未傳召任何受光束照射而受傷的警員作供。

暴力須「相當及即時」 擲物一刻方「暴動」

郭官續稱，法庭過往處理過的暴動案，一般圍繞「蓄意使用暴力」行為，如向警員投擲磚塊或縱火；若將「威脅使用暴力」同時納入暴動罪元素，難免會模糊暴動與非法集結兩者的分別。

郭官強調，暴動行為所產生的威脅必須是「相當及即時」，例如示威者揮舞「開山刀」或手持點燃的汽油彈，故此綜合各出庭警員證供以及呈堂影片，裁定直至當晚7時02分，即警方推進防線，示威者向防線投擲物品那一刻才算是「暴動」。

涉暴動3審訊 一認罪兩宗脫罪

截止今年6月30日，反修例運動中共有653人被控暴動，294人被控非法集結。涉及暴動罪審訊的案件暫只有3宗，除了本案外，還有22歲救生員冼嘉豪承認於去年6月12日在立法會外參與暴動，被判囚4年；以及20歲學生林子浩被控去年10月1日於黃大仙參與暴動，被裁定罪名不成立。

大狀：盧建民上訴案判辭將影響大

大律師劉偉聰回應本報查詢稱，關乎暴動案的法律觀點，現時以上訴庭頒下的「梁天琦案」判辭「最權威」。不過，涉2016年旺角騷亂被判囚6年的盧建民已向終審法院提出上訴，他相信終院將來就此上訴下達的判辭更具信服力，惟判辭僅提供法律指引，並不能「一錘定音」，不同法官審案時對法律有不同詮釋亦屬正常。

（反修例風暴）