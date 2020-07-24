理大「火星相機」 伴天問馳騁穹蒼

可抵極端溫差 6200倍重力

「火星相機」只重約390克，但外殼堅固，可抵受穿梭地球與火星逾9個月期間約150℃的極端溫差，其後需能在火星表面極低溫環境下運作，並要承受相等於地球地心吸力6200倍的衝擊。「火星相機」搭載在火星探測系統着陸器外層，用作監察探測系統的着陸情况、火星周遭環境及降落火星後巡視器的操作狀態，包括太陽翼打開及天線的狀况，對巡視器能否在火星表面巡視至關重要，「火星相機」須具備廣闊測量視野，同時顯著減低圖像變形的程度。

監察着陸情况 助巡視火星

容啓亮率領20名研究人員於3年內研製該相機。他稱，為拍攝超廣闊的圖像及影片作科研之用，「火星相機」需輕巧並具備廣角拍攝及可控的影像變形，同時要在有限重量內抵受極大衝擊力。相機亦需在長時間太空旅程中克服極端溫差、輻射、機械振動等挑戰並保持穩定。

容啓亮曾與中國專家合研「相機指向機關系統」，應用於2013年嫦娥三號及2019年嫦娥四號探月任務，團隊正為嫦娥五號和六號研發「表取採樣執行裝置」，協助今年稍後升空到月球的嫦娥五號取樣返回。