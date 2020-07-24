反駁初選致再爆疫 陳家洛斥推卸責任

近三成票站被警查 兩成有可疑人拍照

兩日初選期間，選舉觀察計劃派出225名觀察員和監察員，觀察了249個票站。計劃根據「自由、公平、誠實、健康」4項原則，擬定33個觀察項目，其中27個項目整體表現滿意或良好，包括「沒有言語爭執」、「宣傳沒有受阻」等；兩個項目表現欠佳，包括「禁止拉票區範圍清晰」、「有分開出入口」，但認為沒對初選造成嚴重影響。報告又表示，22％票站曾有可疑人等在附近拍照，並記錄人數等資料；29％票站曾被警員巡查。

針對「超級區議會」界別在初選投票出現混亂，部分選民因誤解問題按錯掣致未能就超區投票，陳家洛說問題「問法不直接」，但主辦方已即時安排人員向選民解釋。對於有稱初選引發疫情，陳家洛表示票站嚴謹執行防疫措施，遵守測量體溫、限制人流等程序，而初選的健康指標亦達良好水平，批評有人「自己做得不好，就轉移視線去罵人」。

未知結果為何外泄 強調沒泄漏選民資料

至於部分電子投票結果被提早披露，民研主席及行政總裁鍾庭耀昨表示，要花「6位數」金額方可展開調查，但未必有結果，認為「不太值得」花資源偵查，強調沒選民資料被泄漏。