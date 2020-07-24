反駁初選致再爆疫 陳家洛斥推卸責任

【明報專訊】民主派初選在本月11日及12日舉行，「選舉觀察計劃」昨發表報告，表示超過60萬人投票令結果具約束力，同時奠定公信力基礎。選舉觀察計劃成員、浸大政治及國際關係學系比較管治及政策研究中心總監陳家洛認為初選成功，批評政府阻撓公民投票，警方搜查香港民研辦公室導致首日投票要押後開始，形容是政府製造的污點；陳說初選的「健康指標」良好，指摘初選引致疫情爆發是「推卸責任」。
近三成票站被警查 兩成有可疑人拍照
兩日初選期間，選舉觀察計劃派出225名觀察員和監察員，觀察了249個票站。計劃根據「自由、公平、誠實、健康」4項原則，擬定33個觀察項目，其中27個項目整體表現滿意或良好，包括「沒有言語爭執」、「宣傳沒有受阻」等；兩個項目表現欠佳，包括「禁止拉票區範圍清晰」、「有分開出入口」，但認為沒對初選造成嚴重影響。報告又表示，22％票站曾有可疑人等在附近拍照，並記錄人數等資料；29％票站曾被警員巡查。
針對「超級區議會」界別在初選投票出現混亂，部分選民因誤解問題按錯掣致未能就超區投票，陳家洛說問題「問法不直接」，但主辦方已即時安排人員向選民解釋。對於有稱初選引發疫情，陳家洛表示票站嚴謹執行防疫措施，遵守測量體溫、限制人流等程序，而初選的健康指標亦達良好水平，批評有人「自己做得不好，就轉移視線去罵人」。
未知結果為何外泄 強調沒泄漏選民資料
至於部分電子投票結果被提早披露，民研主席及行政總裁鍾庭耀昨表示，要花「6位數」金額方可展開調查，但未必有結果，認為「不太值得」花資源偵查，強調沒選民資料被泄漏。