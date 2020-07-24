葉劉：押後立選有技術法律困難 鍾庭耀指延期未必有利某方 「可能計錯數」

葉太昨在facebook上載短片表示會在港島區爭取連任。她稱為義工着想，擔心有感染風險，叫他們不要派單張，即使擺街站亦只可有4人，形容今次是前所未有困難的選舉。

另一行會成員、鄉議局主席劉業強昨報名競逐連任鄉議局界別。被問到政府應否押後選舉，他稱選舉工作比以往難，因疫情下不能擺街站，相信政府會考慮；至於會否擔心立法會出現真空期，他相信政府會在法律上周詳處理，又說立法會現時只是休息，任期去到9月底，如有需要可開會。

陳家洛：倡押後者「無政治考慮」是自欺欺人

浸大政治及國際關係學系比較管治及政策研究中心總監陳家洛稱，押後選舉或引爆管治危機，倡議者「沒有政治考慮是自欺欺人」。他要求政府提供境外選民數目，質疑他們是否仍符合選民資格。陳認為提倡疫情穩定再舉行選舉的說法，變相是無了期地終止選舉，因無人知疫情何時完結。他強調，《立法會條例》第44條規定，選舉最多只能押後14天；有說法稱選舉可被連續押後，他批評是「扭曲法律原意」，並說如以「緊急狀態」等理由押後大選，將引來司法訴訟。

霍啟剛選體育文化界 稱基本法保障創作空間

選舉事務處昨收到8份提名（見表），包括出戰體育、演藝、文化及出版界的全國政協委員霍啟剛。他稱疫情下業界「水深火熱」，批評政府推出的措施不了解業界運作，促請政府盡快推出「抗疫基金3.0」。會否憂慮港區國安法影響創作自由，他稱作為中國人、香港人，會擁護《基本法》，相信基本法可保障創作空間，如當選會督促政府解說。

在民主派新東初選排第7的新民主同盟范國威昨日報名，他說民主派在該區取7席是近乎「不可能的任務」，若選前民調不理想，他一定會停止選舉工程。另外，屬民主派的土木工程師黃偉信昨宣布出選工程界，挑戰爭取連任的經民聯主席盧偉國，以及獨立候選人程明達。他表示會簽署選舉確定書，支持民主派「35+」爭取「五大訴求」， 並支持落實「雙普選」和取消功能組別。

明報記者