兩男涉七一爆炸品案被捕 警檢藏山埃「精靈球」

灣仔警區刑事總督察陳倩媛指出，7月1日晚上約7時半，集成中心外有大批示威者聚集，警員在附近掃蕩，其間聽到一聲巨響，發現中心外一個垃圾桶旁紙箱冒出白煙。經爆炸品處理課人員確認，紙箱內沒有炸彈裝置，但有一個已變形並有燒過痕迹的膠樽，裝有白色粉末及發出濃烈漂白劑氣味。

兒童學習中心檢化學材料

警方經深入調查鎖定兩名男子，昨早分別在二人於馬鞍山及堅尼地城的住所，拘捕29歲姓袁和31歲姓李男子，涉嫌「導致相當可能危害生命或財產的爆炸」及「管有炸藥」，他們分別報稱會計文員及科學學習班導師。

警方在31歲李姓疑犯堅尼地城寓所及北角工作的兒童科學學習中心內，檢獲數瓶灰黑色粉末、數瓶白色粉末、數瓶煞車油、多袋臭粉及漂白餅、數十條膠喉駁管及一些小型玻璃樽，以及小量塑膠精靈球，懷疑是用作製造炸藥的材料。爆炸品處理課到場檢驗後，於灰黑色粉末中發現40克低能量炸藥，並在其中一個塑膠精靈球內發現山埃。本報記者昨到該學習中心查詢，發現已經關門。

陳倩媛強調，導致爆炸及管有爆炸品屬嚴重罪行，對公眾安全構成重大威脅和恐慌，強烈譴責有人利用工作便利，把危險品放置在有可能危害公眾，尤其是有小朋友的地方，行為極不負責任。