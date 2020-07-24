工程師涉機場搶犯控阻差 警認口供混亂沒拉扯

被告彭及鍵（28歲）報稱任職工程師，他被控於2019年8月13日，在香港國際機場一號客運大樓8樓離境大堂故意阻撓正當執行職務的警員鄧東華。

稱需繞過記者群拘捕被告

案發時隸屬上水警區軍裝巡邏小隊的警員鄧東華供稱，當晚10時半收到通知，指有人在機場遭示威者拘押，須立即到場護送該人離開。晚上11時許，鄧發現一名黑衣男子向警員投擲水樽，遂上前拘捕，當他的手接觸到黑衣男右肩時，被告「攝入」二人之間，最終黑衣男逃去。鄧稱，被告曾用左手擊中他的防暴頭盔並逃至2至3米外，認為被告刻意襲警，隨即問被告：「你係咪想搶犯？」，被告沒有回應，鄧與同袍遂把他拘捕。鄧在辯方盤問下稱，自己需要繞過記者群，才能拘捕被告。

辯方提出，被告擊中鄧的頭盔前，雙方沒有身體接觸，鄧同意；惟鄧在錄取口供時曾表示「被告前來協助被我捉住的男子（即黑衣男），並與我拉扯」，此時裁判官王證瑜質問，「明明話擊中頭盔前無接觸，咁點拉扯啊？」鄧解釋，錄取口供時「混亂咗」，澄清沒有拉扯動作。王官裁定案件表證成立。案件明天續審。

【案件編號：STCC3211/19】