外交部：或拒認BNO有效證件 黎棟國：港人多持特區護照 影響不大

英國回應：BNO是合法證件

中國外交部發言人汪文斌昨批評英方不顧中方嚴正交涉，執意在BNO護照問題上搞政治操弄，公然違背承諾，對香港事務和中國內政橫加干涉，中方將考慮不承認BNO護照作為有效旅行證件，並保留採取進一步措施的權利。在中方威脅拒絕承認BNO後，英國政府隨即回應，強調BNO護照是合法（legitimate）的國際旅遊證件。

黎棟國表示，港人持特區護照比率及特區護照通行程度均高，認為如中方不承認BNO護照，對港人旅行及出入境香港影響不大。他又表示，1980年代中英簽訂《聯合聲明》時，英方承諾持BNO護照者不具居英權，惟英方打破白紙黑字承諾，中方作回應措施屬「自然的事」。被問中方會否採進一步反制措施，如取消持外國護照者香港居民身分，黎棟國表示中方回歸前表明允許港人持他國旅遊護照，不認為中央政府會有改變。

BNO持有人成年子女 英領館酌情發簽證

據英國有關BNO政策文件，約340萬人有BNO身分，估計現時約290萬人仍在世。持BNO身分入境可申請居留30個月及延續30個月，或一次過申請5年居留期，其間可工作及就學，但不能領取社會福利。5年居留期內，每年可離開英國最多180天。申請者須為香港居民及持有BNO身分，但毋須持有效BNO護照。申請者須證明有留英居住的財政能力。英國駐港總領事館昨回覆本報稱，父母持BNO而子女於97年回歸後出生或已逾18歲者，可能未必合資格或不被當作親屬，英方會用酌情權給予簽證。

中原移民顧問董事總經理許大衛表示，英國新措施毋須投資可移民，門檻較寬，對計劃移民的港人而言吸引，亦令部分計劃移民他國的港人重新考慮英國。對於是否需要再申請BNO護照，許認為屬不同事件，因BNO護照可用作出入境其他地區，而特別簽證及移民具體細則「冇人知」、「冇話一定得」，認為申請或續領BNO護照與明年1月赴英申請特別簽證並行不悖。對於回歸前並非在香港出生的香港居民能否申請特別簽證，許稱市場有部分非香港出生的居民回歸前做「歸化」手續領取BNO護照，料可合資格申請特別簽證。

BNO新指引列明，申請特別簽證者須出示多於6個月有效期的肺結核健康檢測，並羅列本港聯合醫務集團和卓健醫療的檢驗中心。聯合醫務集團回覆本報表示，檢測費為1000元，需兩個工作天；卓健醫療表示，11歲以上900元，一至兩個工作天便有報告。

香港特區政府發出嚴正聲明，英國政府對擁有BNO身分港人提供居英簽證的政策是「偽善舉措」，港府對此表示不滿及反對。外交部考慮不承認BNO護照和保留採進一步措施的權利，港府支持及全面配合。

明報記者