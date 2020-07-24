李國章遭姊妹興訟 追討半山豪宅、車位

稱李只受託代持 求頒令奪回

原告為李志端（Jeanette Li），兩名被告依次為Phoenix Top Limited及李國章。翻查公司註冊處資料，Phoenix Top Limited的董事為李國章及其兄李國寶。

涉案爭議物業為堅尼地道8號Kennedy Terrace一個單位、一個車位及一個佔四分之一權益的電單車車位。入稟狀稱，原告要求法庭聲明，她是涉案物業唯一實益擁有人。首被告雖作為該些物業的名義擁有人，但只是以受託人身分代原告持有，故原告要求法庭下令首被告把業權轉到她名下，並披露物業的租金收益。

堅尼地道8號 東亞李氏持有

另外，原告要求法庭頒令次被告李國章持有的Phoenix Top Limited的20%股權，是以受託人身分代原告持有，要求李國章轉讓這20%股權給原告。

堅尼地道8號的Kennedy Terrace是經保育及活化後的豪宅，由東亞銀行李氏家族持有。土地註冊處資料顯示，堅尼地道8號由東亞銀行創辦人之一李冠春於1935年買入，大廈之後再由兒子李福樹、李福善、李福慶、李福兆繼承，各佔四分之一業權。及後李福樹逝世，業權則轉到兒子李國寶及李國章名下。

現時該大廈的業權由李氏家族成員持有的4家公司平分，每家公司佔四分之一，各價值2.25億元。

【案件編號：HCA1218/20】