工會批未供全面證據 對死者不公

稱工作需水肺潛水 裝備上鎖礙救援

政府拯溺員總工會主席鄧子安稱，康文署發出指引前，不少救生員會被指派潛水工作，包括檢查海牀、打撈樹葉及清理魚網等。雖然署方沒明文規定救生員需懂得水肺潛水，鄧稱同事之間會互相教導潛水技巧。

港九拯溺員工會發言人胡啓榮任沙灘救生員逾15年，他說每年3月是救生員潛水高峰期，部分「開灘」的準備工作「要落水先做到」，例如有泳灘繁殖大量馬尾藻，為免影響泳客安全，救生員往往要下水割除。胡稱一般徒手潛水觀察後，若發現要潛得更深就會向上司匯報，經對方批准才用水肺潛水。

對於康文署發布指引規定由泳灘主管保管潛水裝備，並建議有人遇溺要按情况報警，由消防處潛水人員協助搜救。胡稱救人爭分奪秒，此舉反而阻礙救生員救援，「救生員去救仲有一絲希望，消防員去救可能只係執番條屍」。胡及鄧均促請康文署將水肺潛水納入救生員的職責，以及辦更多水肺潛水訓練。