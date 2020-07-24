救生員溺斃裁意外 陪審倡潛水納主要職責

死者兄：考慮民事索償

裁判官周慧珠引導陪審團稱，無論死者陳志康（終年40歲）當日應指示還是自發穿上潛水裝備，當陪審團接受他遇溺，便應裁定他死於意外。但假如陪審團對相關說法存疑，便應裁定死因不明。周官形容，就算死者死於意外，不代表無人需為事件負責，或當中不涉任何人為疏忽。陪審團退庭商議約4小時後，終裁定死者前年9月3日在近水灣泳灘遇溺，導致他昏迷和死亡，裁定意外致死。

官：意外不代表無人需負責

陪審團同時建議康文署：（1）為曾受水肺潛水訓練和合資格的救生員定期作更新訓練；（2）將水肺潛水納入救生員主要職責，公務員職級的救生員應接受水肺潛水訓練，以及獲取相關資格；（3）放置潛水設備的救護站應設閉路電視，以更清楚記錄運作情况；（4）水肺潛水設備應放在設安全警示的裝置內，但毋須上鎖，以用作緊急救援；（5）由於救生員工作高流動，署方應定期檢查有關指引有否完全落實，並向所有救生員發出清晰工作指引。

陪審倡更新培訓裝CCTV定期檢查指引

陪審團原建議救生員的當值更表中，每節最少有兩名具潛水資格的救生員當值，勞工處亦應每年在各泳灘評估安全。但周官指出，並非所有救生員具潛水資格，同時需改動公務員架構和工作要求，認為建議太廣泛，亦不切實可行，要求陪審團刪去有關建議。

代表康文署的大律師回應稱，安裝閉路電視的安裝費用涉及區議會撥款和私隱問題，署方將與工會再商討。至於更新培訓和定期檢查指引的建議，署方大致認同，執行方面問題不大。

康文署回覆本報查詢稱，過去3年已為共70名公務員救生員提供水肺潛水拯救課程。另外受過訓練及符合資格救生員在高級救生員帶領及指導下，可利用水肺潛水裝備作緊急水中搜查及拯救，但強調不會指派未經訓練的當值救生員做水肺潛水搜救工作。署方亦會聘用承辦商提供長時間潛水工作服務，如水底檢查或維修防鯊網等。

【案件編號：CCDI942/18】