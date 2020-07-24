認同非私利 平衡公眾利益需判阻嚇刑期 張震遠詐騙證監囚4年 官：身敗名裂

代表律師：未收張上訴指示

兩被告上周五（17日）被定罪後還押，昨一同被押解上庭。張震遠（62歲）上周五被裁定串謀詐騙及欺詐兩罪罪成，同案被告蔡達英（51歲）則於前年11月承認串謀詐騙。代表張的資深大律師郭棟明在庭外表示，暫未收到張要上訴的指示。張震遠之妻無到庭旁聽。

法官胡雅文判刑指出，張蔡兩人無疑是品格良好的人，尤其張震遠屢任公職，對社會貢獻良多，形容他今次被定罪是「身敗名裂」（A Fall From Grace）。

指下屬「愚忠」 認罪頂證減刑至1年

法官接納案中無人受金錢損失，亦不認為案件對本港金融體制造成損害，認同張震遠犯罪原意是「爭取時間」以維持商交所營運，出發點非為私利。不過，法官稱此等控罪性質嚴重，企圖操控證監會使會方無法履行職能，法庭須平衡公眾利益及予以阻嚇。法官將張震遠串謀詐騙罪量刑起點定於3年半，欺詐罪起點定於3年，考慮個人背景後兩罪均獲扣減半年刑期，其中欺詐罪的1年刑期與另一罪分期執行，終判入獄共4年。

至於蔡達英，法官稱他只按張震遠指示行事，形容他為「追隨者」，犯案僅因「愚忠」（Misguided Loyalty），又嘆謂他是案中最大損失者，失去聲譽及專業資格，可幸家人及妻子依然默默支持。法官將蔡的量刑起點定於2年半，考慮到案件持續近7年，其間蔡飽受困擾，他亦一早認罪及出庭頂證張震遠，大幅減刑後判入獄1年。

屢存空頭支票 操縱財務報告

控方案情指出，張震遠在商交所財困期間，以多個手法串謀詐騙證監會，包括7次將700萬至3500萬元空頭支票存入戶口；7次在向證監會提交財務報告的限期前存入大量資金到戶口，其後快速轉走資金；7次向證監會提交虛假資料；6次操縱財務報告內容誤導證監會；5次在同日未轉走大筆款項前，截取帳戶結餘紀錄向證監會遞交財務報告。

至於張震遠的欺詐控罪則指出，張於2013年4月向「佳富達財務有限公司」訛稱其名下「新效控股有限公司」的股份未抵押給他人，從「佳富」騙取3000萬元。

【案件編號：DCCC718/17】

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