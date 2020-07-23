【Emily】工聯會賀回歸宴齊齊唔戴罩

【明報專訊】有建制派中人將第三波疫情歸咎於七一遊行同民主派初選，但噚日網上流傳多張工聯會黃大仙地區服務處喺7月2日主辦慶回歸晚宴嘅相，相中人好明顯無聽政府話喺食嘢前唔好除口罩嘅呼籲，個個都無戴口罩，而台上布景寫有黃大仙居民促進會、牛池灣之友社、慈雲山之友社等，似乎都係近日爆疫嘅重災區。參選立法會九龍東嘅工聯會鄧家彪仲同成班女士載歌載舞，又同台下多人碰杯暢飲，同場仲有同隊出選嘅工聯會議員黃國健。
參與團體來自爆疫重災區
早前旺角有回歸晚宴爆出肺炎群組，𠵱家黃大仙、慈雲山疫情嚴重，網上有人就語帶雙關，將該區疫情同工聯會晚宴扯上關係。鄧家彪同Emily講，7月2日晚宴喺黃大仙新光中心富臨皇宮擺咗約30圍，食客入場前有用酒精搓手液消毒同埋探熱，「完全合法」。阿彪又話，自從第三波疫情爆發，工聯會職員每日都有跟進當日晚宴食客嘅情况，基本上無人確診，「回望當時可以做得好一啲，但根本席上無人確診，所以唔存在播毒」，仲話有人想以建制派宴會播毒之說轉移視線。食環署發言人回覆話留意到呢件事，會派人到有關食物業處所調查跟進。
建制派近期發功，講到有證據顯示民主派初選等活動播毒，新華社接連發文「加持」，但無提呢段期間政府同建制派都有辦大型慶祝酒會及宴會。