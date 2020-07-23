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2020年7月23日星期四
港聞二
BNO留英特別簽證 無護照同可申 1月起接受申請 沒福利須證可自給自足半年
歐盟：京不斷削港自由 正協商全面回應
2月出任浸大校長 衞炳江：義無反顧護學術自由
反修例下兩考生 一擬赴台「唞氣」一留港盼改變社會 歷社運明志向 報讀新聞「想做更多」
遇溺半癱 5科25分 由握筆學起 「小飛魚」盼回饋他人
最佳6科19分 身障未阻藝術夢 抄文練手速 腦麻痹女生盼讀設計
歷史題DQ摘星失手 名校生斥政治問題考生承擔
日增113宗破紀錄 逾半源頭不明 四分一聚會用餐感染 何栢良：應全日禁堂食
男交通警警總女警長初確
無直接接觸院友 清潔工確診廚師初確 疫情衝擊 衛署急借EO支援
染疫孕婦剖腹分娩 嬰兒要插喉
檢疫者早兩天取樣本 專家稱走漏風險不高
戴罩令今擴室內場所 最高罰款5000 物管人員可執法 新增2000元定額告票
搭車不戴罩首檢控 乘客遭警噴椒制服
機場半年檢毒6.6億元 拘79人 最後晚餐雕畫成毒匣
1600榴槤核藏值830萬可卡因 無業漢被捕
梁君彥：未聞要召開臨立會 民主派：星韓疫下續選舉 做足防疫便可
新東．陳志全：正促成6泛民「手拖手」宣傳
九西．建制泛民 同「組團」報名
救生員潛水亡死因聆訊 勞處主任：料防鯊網纏氣樽甩吸管
DSE生機場水樽擲警 放榜日判感化
涉偷拍裙底休班警墮樓亡 患早期柏金遜症 前晚被捕昨凌晨保釋
涉黃大仙連環氣槍刑毁 中年醫院助理被捕
警長涉爆樽傷女同袍 函律政司商其他處理方式
婦勒索母親200萬 潛逃23年 官讚七旬被告高齡自首
疫下空運難 初企配送3300萬口罩有法 網上平台簡化流程 尋機位清關報價一條龍
棄高薪厚職賣樓 創業曾自問「是否低能」
刀槌賊劫上水金行 一分鐘掠100萬元貨
尊子漫畫
【Emily】工聯會賀回歸宴齊齊唔戴罩
【Emily】新東昨收6名單 報名要等3個鐘
【Emily】出片反攬炒 民建聯：你或要食三手飯
【Emily】不參選教界 爆眼教師撐蔣旻正
【Emily】消息：DayDayCook朱嘉盈拍板參選
【Emily】在囚考生放榜跳起Yeah
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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