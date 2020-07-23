棄高薪厚職賣樓 創業曾自問「是否低能」

4人集資1000萬起家：問題海量

創科業界有說：「愈好的初創公司愈低調。」FreightAmigo自去年推出，沒有鋪天蓋地的宣傳，也沒宣布吸納哪一輪的多少投資額，全靠4名創辦人集資逾1000萬元種子資金。Ivy說，由2017年創業至今「遇海量問題，如程式有bugs（錯誤）」，曾抱有懷疑，屢問自己「是否低能？」Alex亦放棄高薪厚職，看準的是香港物流業界：「中國未入世（世界貿易組織）前，國際貿易都是我們香港做的……香港是世界貿易中樞，不進出口香港的三角形流轉、處理不同國家的進出口事宜，香港有團隊和專才懂做。」

平台半年收支平衡 3000客戶遍200國

Alex透露，平台有3000多家公司客戶，包括富士康及主要從事電子、半導體、晶片、重型機械的客戶，中小企每年在平台落單金額介乎約10萬至600萬元：「平台半年已收支平衡。」遇到中美貿易戰，Alex說「已轉到一帶一路」，指平台客戶遍佈200個國家，亦已在深圳、新加坡設點，未來計劃於德國和荷蘭設點，今年目標生意額8000萬元。

被問到有沒信心成為另一「獨角獸」，Ivy對住電腦熒幕低喃：「一定要有這樣的想法。」