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疫下空運難 初企配送3300萬口罩有法 網上平台簡化流程 尋機位清關報價一條龍

【明報專訊】疫情下全球多地封關，嚴重影響客運，貨運亦如「斷半臂」。本地初創平台FreightAmigo透過電子化平台，加上其連接全球逾九成客運服務供應商，較傳統物流公司更快覓得機位，FreightAmigo總監謝凱澄（Ivy）說：「透過我們電子化平台顯示價錢，直接落單，節省了時間及成本。」其平台今年初至6月中協助配送3300萬個口罩進出口香港，現開拓B2C（Business to Consumer）服務，協助港人以低於市價寄運BNO文件到英國。

明報記者 李以莊

指港業界滯後 多紙本工作耗人力

FreightAmigo四名聯合創辦人中，兩人為傳統物流公司資深員工，有感香港從前為全球貨運樞紐首位，但近年每况愈下，究其原因是業界未有革新科技。「好多事還是紙本工作，好滯後，每隊人要審視客戶提交資料、處理重複又重複的客戶查詢。」總監謝凱澄（Ivy）說，4人遂於2017年合資逾1000萬港元，創立FreightAmigo（見另稿）。

平台現連接全球99%運力、300多家服務供應商，系統連結供應商後台（back-end）：「拿機位、清關、保險，包機都可網上處理，更有即時報價及即時落單。」公司首席財務官司徒英豪（Alex）透露，平台由去年推出至今處理6萬個查詢及報價，當中約10%使用服務，現有3000多個公司客戶。

助緊急送貨 英國運出翌日抵火炭

受疫情影響，Ivy形容現時全球運力如「斷半臂」，機位緊張。他們曾於2月5日收到緊急查詢，對方指聽從傳統物流公司建議，將滯留德國的20板貨物轉到英國「試機位」失敗，「傳統（模式）好慢，客戶問物流公司，公司問航空公司報價，之後報回物流，物流再報給客戶，確認才拿機位」，Ivy說，客戶透過其網上平台，甫落單便可直接拿機位，「2月6日由英國貨倉運出，2月7日已到火炭貨倉，後來才知道該20板貨都是口罩」。至今年6月中，平台已配送3300萬個口罩及50萬件防護服進出口香港。

拓B2C服務 BNO文件低價寄英國

去年社會運動令部分港人考慮移民，申請或續領BNO。「當時平台一個月接10單8單查詢」，Ivy說，至港區國安法消息傳出，「近期每日都有20至30宗查詢，按月過千」，故推出B2C（Business to Consumer）服務，且因貨運量大，獲服務供應商提供折扣，個人客戶以其平台寄件，比市價便宜30%至50%。

相關字詞﹕新型冠狀病毒肺炎 創科線

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