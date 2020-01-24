婦勒索母親200萬 潛逃23年 官讚七旬被告高齡自首

涉刑恐縱火等 判囚3年

現年72歲的徐沈正明被控1997年1月22日，在又一村紫藤路8號的單位內，刑事勒索冼林英（音譯，案發時76歲）交出200萬元。被告另被控翌日同地縱火，以及損壞屬於李文輝（音譯）的窗簾和鏡。被告於同年在區域法院受審，至裁決當日缺席聆訊，並被裁定全部罪名成立。昨日由當年在區域法院審理案件、現為高院法官的潘敏琦判刑。

潛逃期間遺下4子女

稱接觸宗教醒悟須負責

辯方求情時指出，被告母親在她幼時改嫁，但被告不被繼父接納，包括不准參加家庭聚會，覺得受到不公平對待，惟母親一直在經濟上援助她，故她一直毋須工作。辯方透露，被告曾結婚並誕下4名子女，但因丈夫有外遇最終離異，潛逃後未有盡母親責任，與子女關係疏遠。

辯方續稱，被告潛逃內地後，母親亦有到上海後探望被告，至2009年去世。其後被告中風，開始接觸宗教，有感自己應為當年行為負責，遂決定回港。案情指，被告沒合法身分證明，在經濟貿易辦事處協助下獲得單次許可，本年5月14日從上海返港接受審訊。

【案件編號：DCCC 712/97】