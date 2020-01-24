婦勒索母親200萬 潛逃23年 官讚七旬被告高齡自首

【明報專訊】72歲老婦涉於23年前勒索母親200萬元，翌日又因母親離家而大發雷霆，用打火機縱火，損毁家中傢俬。老婦其後被控刑事恐嚇、縱火和刑事損壞共3罪，但她在裁決當日棄保潛逃，至今年5月才由上海返港。法官認為，無論被告回港為治病、與子女團聚，抑或承擔罪責而返港，她在高齡之際毅然排除萬難，離開舒適安全地帶，做法勇氣可嘉，加上考慮到被告患各種毛病，遂判她入獄3年。
涉刑恐縱火等 判囚3年
現年72歲的徐沈正明被控1997年1月22日，在又一村紫藤路8號的單位內，刑事勒索冼林英（音譯，案發時76歲）交出200萬元。被告另被控翌日同地縱火，以及損壞屬於李文輝（音譯）的窗簾和鏡。被告於同年在區域法院受審，至裁決當日缺席聆訊，並被裁定全部罪名成立。昨日由當年在區域法院審理案件、現為高院法官的潘敏琦判刑。
潛逃期間遺下4子女
稱接觸宗教醒悟須負責
辯方求情時指出，被告母親在她幼時改嫁，但被告不被繼父接納，包括不准參加家庭聚會，覺得受到不公平對待，惟母親一直在經濟上援助她，故她一直毋須工作。辯方透露，被告曾結婚並誕下4名子女，但因丈夫有外遇最終離異，潛逃後未有盡母親責任，與子女關係疏遠。
辯方續稱，被告潛逃內地後，母親亦有到上海後探望被告，至2009年去世。其後被告中風，開始接觸宗教，有感自己應為當年行為負責，遂決定回港。案情指，被告沒合法身分證明，在經濟貿易辦事處協助下獲得單次許可，本年5月14日從上海返港接受審訊。