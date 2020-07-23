港聞

港聞二

涉黃大仙連環氣槍刑毁 中年醫院助理被捕

【明報專訊】過去3個月，黃大仙區內發生多宗涉氣槍射擊的刑事毁壞案，黃大仙警區重案組調查後，前日於區內拘捕一名中年漢及搜獲一批氣槍及氣槍改裝工具，涉嫌刑事毁壞及藏有仿製槍械，目前正被扣查。

檢多支「長短火」 疑水煲當靶

黃大仙警區總督察（刑事）潘兆鏗表示，今年4月7日至7月19日，黃大仙竹園北邨梅園樓及約50米外的盈福苑A座接連發生12宗刑事毁壞案，兩幢大廈多個中層單位及後樓梯防煙門玻璃窗遭破壞。警方發現12宗案件中，玻璃窗上均殘留直徑約2厘米圓形凹痕，相信是性能較強的氣槍造成。

黃大仙警區重案組經調查後，前日於黃大仙竹園北邨梅園樓中層拘捕一名報稱任職醫院事務助理的42歲男子，問話時他承認犯案，目前涉嫌刑事毁壞及藏有仿製槍械被扣查。警方於單位內搜出一支115厘米長狙擊步槍型氣槍、一支64厘米長輕機槍型氣槍、兩支23厘米長手槍型氣槍、30粒金屬鋼珠、30支二氧化碳氣樽及一批氣槍改裝工具。警方同時於單位內的廚房發現一個滿佈凹痕的水煲，相信有人曾以水煲為射擊目標。

潘稱，部分肇事單位與被捕者的單位相距甚遠，相信涉事氣槍火力很大，會將檢獲的氣槍交予槍械專家檢查，確認火力是否超出2焦耳的規定。

相關字詞﹕氣槍

上 / 下一篇新聞

BNO留英特別簽證 無護照同可申 1月起接受申請 沒福利須證可自給自足半年
BNO留英特別簽證 無護照同可申 1月起接受申請 沒福利須證可自給自足半年
歐盟：京不斷削港自由 正協商全面回應
歐盟：京不斷削港自由 正協商全面回應
2月出任浸大校長 衞炳江：義無反顧護學術自由
2月出任浸大校長 衞炳江：義無反顧護學術自由
反修例下兩考生 一擬赴台「唞氣」一留港盼改變社會 歷社運明志向 報讀新聞「想做更多」
反修例下兩考生 一擬赴台「唞氣」一留港盼改變社會 歷社運明志向 報讀新聞「想做更多」
遇溺半癱 5科25分 由握筆學起 「小飛魚」盼回饋他人
遇溺半癱 5科25分 由握筆學起 「小飛魚」盼回饋他人
最佳6科19分 身障未阻藝術夢 抄文練手速 腦麻痹女生盼讀設計
最佳6科19分 身障未阻藝術夢 抄文練手速 腦麻痹女生盼讀設計
歷史題DQ摘星失手 名校生斥政治問題考生承擔
歷史題DQ摘星失手 名校生斥政治問題考生承擔
日增113宗破紀錄 逾半源頭不明 四分一聚會用餐感染 何栢良：應全日禁堂食
日增113宗破紀錄 逾半源頭不明 四分一聚會用餐感染 何栢良：應全日禁堂食
男交通警警總女警長初確
男交通警警總女警長初確
無直接接觸院友 清潔工確診廚師初確 疫情衝擊 衛署急借EO支援
無直接接觸院友 清潔工確診廚師初確 疫情衝擊 衛署急借EO支援
染疫孕婦剖腹分娩 嬰兒要插喉
染疫孕婦剖腹分娩 嬰兒要插喉
檢疫者早兩天取樣本 專家稱走漏風險不高
檢疫者早兩天取樣本 專家稱走漏風險不高
戴罩令今擴室內場所 最高罰款5000 物管人員可執法 新增2000元定額告票
戴罩令今擴室內場所 最高罰款5000 物管人員可執法 新增2000元定額告票
搭車不戴罩首檢控 乘客遭警噴椒制服
搭車不戴罩首檢控 乘客遭警噴椒制服
機場半年檢毒6.6億元 拘79人 最後晚餐雕畫成毒匣
機場半年檢毒6.6億元 拘79人 最後晚餐雕畫成毒匣
1600榴槤核藏值830萬可卡因 無業漢被捕
1600榴槤核藏值830萬可卡因 無業漢被捕
梁君彥：未聞要召開臨立會 民主派：星韓疫下續選舉 做足防疫便可
梁君彥：未聞要召開臨立會 民主派：星韓疫下續選舉 做足防疫便可
新東．陳志全：正促成6泛民「手拖手」宣傳
新東．陳志全：正促成6泛民「手拖手」宣傳
九西．建制泛民 同「組團」報名
九西．建制泛民 同「組團」報名
救生員潛水亡死因聆訊 勞處主任：料防鯊網纏氣樽甩吸管
救生員潛水亡死因聆訊 勞處主任：料防鯊網纏氣樽甩吸管
DSE生機場水樽擲警 放榜日判感化
DSE生機場水樽擲警 放榜日判感化
涉偷拍裙底休班警墮樓亡 患早期柏金遜症 前晚被捕昨凌晨保釋
涉偷拍裙底休班警墮樓亡 患早期柏金遜症 前晚被捕昨凌晨保釋
警長涉爆樽傷女同袍 函律政司商其他處理方式
警長涉爆樽傷女同袍 函律政司商其他處理方式
婦勒索母親200萬 潛逃23年 官讚七旬被告高齡自首
婦勒索母親200萬 潛逃23年 官讚七旬被告高齡自首
疫下空運難 初企配送3300萬口罩有法 網上平台簡化流程 尋機位清關報價一條龍
疫下空運難 初企配送3300萬口罩有法 網上平台簡化流程 尋機位清關報價一條龍
棄高薪厚職賣樓 創業曾自問「是否低能」
棄高薪厚職賣樓 創業曾自問「是否低能」
刀槌賊劫上水金行 一分鐘掠100萬元貨
刀槌賊劫上水金行 一分鐘掠100萬元貨
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】工聯會賀回歸宴齊齊唔戴罩
【Emily】工聯會賀回歸宴齊齊唔戴罩
【Emily】新東昨收6名單 報名要等3個鐘
【Emily】新東昨收6名單 報名要等3個鐘
【Emily】出片反攬炒 民建聯：你或要食三手飯
【Emily】出片反攬炒 民建聯：你或要食三手飯
【Emily】不參選教界 爆眼教師撐蔣旻正
【Emily】不參選教界 爆眼教師撐蔣旻正
【Emily】消息：DayDayCook朱嘉盈拍板參選
【Emily】消息：DayDayCook朱嘉盈拍板參選
【Emily】在囚考生放榜跳起Yeah
【Emily】在囚考生放榜跳起Yeah