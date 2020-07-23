涉黃大仙連環氣槍刑毁 中年醫院助理被捕

檢多支「長短火」 疑水煲當靶

黃大仙警區總督察（刑事）潘兆鏗表示，今年4月7日至7月19日，黃大仙竹園北邨梅園樓及約50米外的盈福苑A座接連發生12宗刑事毁壞案，兩幢大廈多個中層單位及後樓梯防煙門玻璃窗遭破壞。警方發現12宗案件中，玻璃窗上均殘留直徑約2厘米圓形凹痕，相信是性能較強的氣槍造成。

黃大仙警區重案組經調查後，前日於黃大仙竹園北邨梅園樓中層拘捕一名報稱任職醫院事務助理的42歲男子，問話時他承認犯案，目前涉嫌刑事毁壞及藏有仿製槍械被扣查。警方於單位內搜出一支115厘米長狙擊步槍型氣槍、一支64厘米長輕機槍型氣槍、兩支23厘米長手槍型氣槍、30粒金屬鋼珠、30支二氧化碳氣樽及一批氣槍改裝工具。警方同時於單位內的廚房發現一個滿佈凹痕的水煲，相信有人曾以水煲為射擊目標。

潘稱，部分肇事單位與被捕者的單位相距甚遠，相信涉事氣槍火力很大，會將檢獲的氣槍交予槍械專家檢查，確認火力是否超出2焦耳的規定。