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涉偷拍裙底休班警墮樓亡 患早期柏金遜症 前晚被捕昨凌晨保釋

【明報專訊】一名37歲休班警員前晚在啟田邨涉嫌偷拍裙底被捕，獲保釋後昨晨在觀塘寓所墮樓身亡。據悉，他去年發現患有早期柏金遜症及有肌肉僵硬症狀，懷疑因病導致情緒低落，引致犯事並輕生。

前晚9時許，一名29歲女子在觀塘啟田商場扶手電梯懷疑被偷拍裙底報案，警方當場將一名37歲男休班警以涉嫌遊蕩拘捕，案件交由觀塘警區重案組第一隊跟進。該名休班警凌晨獲保釋後，返回觀塘寓所。

當場死亡 警：無可疑

至昨早8時許，德田邨德盛樓一名保安報案，發現一名男子倒臥在大廈平台，懷疑從高處墮下。救護員到場，當場證實男子死亡，警方到場調查後證實死者為該名休班警，事件沒有可疑，死者死因有待驗屍後確定。

曾任G4機場特警 因病調後勤

據了解，死者為一名警員，加入警隊12年，曾駐守俗稱「G4」的要員保護組及機場特警組，去年發現患上早期柏金遜症及有肌肉僵硬症狀，曾放2個月病假，其後調到總部負責後勤工作。

醫生：45歲以下患者罕見

藥物可致幻覺妄想

香港老年學會會長、老人科專科醫生梁萬福表示，柏金遜症成因是腦部分泌多巴胺能力下降，失去控制肌肉能力，導致手震、步履緩慢、肌肉僵硬等，多見於年長患者，但亦有年輕患者。他說，早期柏金遜症可透過藥物及物理治療等控制，部分患者或會出現精神困擾，需要身邊人支援及輔導。

香港大學腦內科教授張德輝表示，45歲以下柏金遜症年輕患者較少見，或因家族遺傳或藥物引致，或會影響工作如打字、追賊等表現，病發後5至10年內患者對藥物反應好，如得到適當治療，可靠藥物控制。不過他說，早期患者多服用「左旋多巴」或「多巴胺受體激活劑」，後者或導致部分患者出現幻覺、妄想或強迫症行為，以往有患者受影響導致嗜賭或有特殊性癖好，要轉介精神科跟進。

相關字詞﹕墜樓 偷拍裙底 休班警 柏金遜症

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