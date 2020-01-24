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DSE生機場水樽擲警 放榜日判感化

【明報專訊】文憑試昨放榜，一應屆考生去年8月13日到機場參與「和你飛」集會時，在1號客運大樓向警長投擲水樽，早前承認一項襲警罪，昨除獲發文憑試成績外，亦於東區裁判法院被判感化12個月。被告在求情信中寫道，還押時見到許多「品性純良」年輕人因示威犯事被囚，認為最後「受害者只會是自己」。

反思暴力無助社會 「受害者只會是自己」

辯方求情時透露，被告莫正宏（17歲）文憑試成績已達最低入讀大學要求，會嘗試透過聯招（JUPAS）入讀本地大學，亦早獲一個副學士課程有條件取錄。辯方又稱被告已反思許多，除感悔意亦認為自己可更成熟，並強調事件中無警員受傷，只是「濕咗件衫」，望法庭接納只一時衝動，給予更生機會。

裁判官鄭紀航判刑時讀出的親筆求情信提到，事發後被告專注備試，無參與社會運動，經反思後認為社運不應向暴力發展，還押時看到「一個個品性純良的年青人」因示威犯事入獄，更令他深感社運愈趨暴力時無助幫助社會，「最終的受害者只會是自己」。

信中另提到，被告還押時父母及師友長途跋涉到壁屋探望，令他「心酸和內疚」，「身在獄中的是我，但深受煎熬的卻是父母」，對事件感後悔，承諾更客觀冷靜面對社會事件，同時盼向涉案警員及愛護他的人致歉。

鄭官稱，當日逾千示威者在機場聚集，「群情洶湧 、一觸即發」，而被告案發時衝向警隊車輛，向正下車的一名警長擲水樽，樽內的不明液體沾濕警長衣物，認為被告行為或會鼓動更多人作激烈行動，故判刑須具阻嚇，但考慮被告年輕、已還押22天及認罪，判處12個月感化令。

技工控襲警 警長認無驗傷

另外，去年6月12日大批示威者包圍立法會，當時23歲電器技工陳柏傑在金鐘遭警長截查時，被指「用盡全力」雙手推該警長心口一下。他否認襲警，昨在東區裁判法院受審。受襲警長稱事發後一兩小時到洗手間檢視傷勢發現胸口有紅印，惟在盤問下承認一直無到醫院驗傷或拍下傷勢照片，因只顧當值和「止暴制亂」。案件押後本月30日續審。

【案件編號：ESCC166/20、2689/19】

（反修例風暴）

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