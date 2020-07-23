港聞

港聞二

九西．建制泛民 同「組團」報名

【明報專訊】建制派和民主派昨聯合同一陣營的對手報名，參選九龍西立法會選舉。經民聯梁美芬、陳凱欣和民建聯鄭泳舜聯袂報名，梁稱這安排彰顯「建制大團結」，將共同爭取在九西選區贏得3席；民主派初選的4支出線隊伍亦一同報名，社民連岑子杰說會簽署確認書，稱每名參選人面對不同處境，不希望此問題分裂民主派。

岑子杰簽確認書：不希望此問題釀分裂

岑子杰、民協何啟明、前民間外交網絡發言人張崑陽與香港本土毛孟靜同赴報名，岑稱會簽署確認書，因在去年區議會選舉中，社民連參選人也有簽署，而確認書的內容無改變，故難有理據說明為何不簽署同樣的文件，並稱「我不想去到最後，參選人誰有簽、誰沒有，好像變成不同陣營一樣」。張崑陽則說自己沒簽署，但稱簽署與否不應是這次選舉的重點，民主派參選人一齊赴報名已展示跨派系、跨光譜的團結，將合作爭取4席。

回應建制派參選人也一同報名，張崑陽認為去年區議會選舉民主派大勝等因素令建制派感受到前所未有的危機，故要顯示團結，又稱建制派也無分裂本錢，做法可理解。

梁美芬稱硬仗 「建設與破壞對決」

建制派方面，陳凱欣表示曾與梁美芬和鄭泳舜共事，3人早有默契，故一同報名顯示決心；她稱在九西爭取3席很難，但會「盡做，做得幾多得幾多」。

梁美芬則說九西選舉是一場硬仗，形容是「建設與破壞的對決」。九龍西直選共有6個議席。

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