新東．陳志全：正促成6泛民「手拖手」宣傳

工聯助民建聯拉票 稱李梓敬未尋支持

民建聯陳克勤、葛珮帆昨先後報名參選，工聯會會長吳秋北現身支持葛珮帆，籲沙田、西貢等支持者投票予葛珮帆。吳秋北向本報稱，新東選情嚴峻，工聯會認為應集中力量做好有把握的地區。他稱建制派在新東應集中票源，至於會否為新民黨潛在參選人李梓敬拉票，他稱對方尚未尋求工聯會支持。

昨報名出戰新東的立場新聞前記者何桂藍稱，填寫政治聯繫為民主派，冀可放下路線爭議。她說過往數年公眾對議會抗爭欠信心，但她認為議會「文攻武鬥」仍有空間，舉例財委會、工務小組亦有空間發力。何桂藍未簽署確認書，她說因多區參選人都無簽署，認為此舉是對彼此的保護、可增加DQ成本；但指部分民主派簽署亦有其原因。

公民黨黨魁楊岳橋稱，該黨4名地區直選參選人都不會簽署確認書，亦認為簽署與否和參選資格無關。至於會否在《財政預算案》上運用否決權，他說該黨在3月已表明「35+」後的願景，承諾至今無變。翻查資料，公民黨於3月表明會否決所有政府法案，直至落實「五大訴求」。