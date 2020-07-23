梁君彥：未聞要召開臨立會 民主派：星韓疫下續選舉 做足防疫便可

倡延時准境外投票 湯家驊：推遲是最後選擇

行會成員、資深大律師湯家驊稱，《立法會條例》第11條列明，若特首認為有需要，其間可邀請立法會主席召開「緊急會議」，所有原任議員仍為合法議員。他不點名提及過去一年的內會風波，「（立法會）7個月不工作都忍受過，一兩個月不工作，不是很難忍受」。他稱政府應考慮不同方案，包括境外投票、延長投票時間等，推遲投票日應是最後選項、「迫不得已才考慮」，否則國際上將難以處理，亦料有人批評政府削弱市民投票權利，或影響投資者心態。

《立法會條例》列明，特首最多可押後投票日14日，湯家驊稱「理論上可以無窮使用」，但今次疫情反覆，難料引用此條例可否應付。至於引用《緊急法》延遲選舉日期，湯家驊稱目前《緊急法》受法律挑戰，而政治上亦有很大爭議，懷疑可否短期內平息，「個人不希望引用《緊急法》，引來的政治風險，大於可以得到的利益，不值得」。

陳志全：延遲是逃避 不能解決問題

公民黨黨魁楊岳橋說，疫情至今韓國、新加坡等地都經歷選舉，強調與其考慮應否延遲選舉，政府應思考如何安然處理、遏制疫情，做好防疫措施。人民力量陳志全則形容是「小動作」，強調政府應盡最大努力令選舉舉行，形容選舉對市民而言是對政府表現的表態機會，「延遲是逃避面對現實，不能解決問題」。

全國人大常委譚耀宗稱，基於疫情嚴重，為市民健康着想，政府應做好準備，他稱若政府推出「禁足令」、同時又呼籲市民投票，「是否自相矛盾，政府要考慮清楚」。至於外國亦有舉行大選，譚耀宗稱，新加坡等地爆發範圍局限於外勞，「如要比較，（東京）奧運都延期一年」。