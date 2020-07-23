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機場半年檢毒6.6億元 拘79人 最後晚餐雕畫成毒匣

【明報專訊】海關首半年於機場破獲409宗毒品案，較去年同期上升35%，檢獲共1.6公噸市值逾6.6億元毒品，共79人被捕。海關稱，因應新型冠狀病毒疫情，毒販運毒生態明顯轉變，手法層出不窮，曾以橡皮艇、雕有《最後的晚餐》立體工藝品及即食麵調味粉等收藏毒品。

疫情影響航運 快遞運毒升2.6倍

海關昨舉行記者會，回顧今年首半年緝毒工作成效。毒品調查科機場調查課監督李文樂表示，受疫情影響，本港客運量3月起大減九成，貨運量僅減少一成，毒販轉以空運、郵遞及快遞等貨運偷運毒品來港。今年首半年海關破獲373宗經貨運入境的販毒案件比去年同期急升37%，經貨運入境的毒品近1.5公噸、約值5.5億元，為去年同期的1.5倍。他說，雖然本港客運量大減，首半年仍破獲36宗經客運入境的販毒案件，檢獲共重131公斤約值1.1億元的毒品。

李文樂表示，由於一般包裹運送時間長，疫情亦影響航運服務，毒販大舉轉以快遞形式運毒。今年上半年海關破獲193宗涉快遞運毒案，檢獲毒品重量達468公斤，為去年的3.6倍，市值2.98億。

即食麵調味粉遭換成毒品

海關機場科空運貨物課監督劉青龍表示，毒販販毒手法層出不窮，經常用「偷龍轉鳳」方式以毒品替換原本包裝內的物品，除曾於常見的咖啡豆及奶粉內檢獲毒品，更曾發現一批即食麵內的調味粉被偷換成毒品。

另外，海關稱毒販以「包藏禍心」方式把毒品夾雜於一般貨物中，其中一宗案件涉及一個雕有《最後的晚餐》手工藝品，撬開底部後發現其木製底座空位中藏有氯胺酮（K仔），另有毒販曾把粉末狀的黑色氯胺酮經橡皮艇充氣口藏於艇內圖掩人耳目。

相關字詞﹕毒品走私 毒品 海關

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