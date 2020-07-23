搭車不戴罩首檢控 乘客遭警噴椒制服

收50舉報 22宗勸喻

《預防及控制疾病（佩戴口罩）（公共交通）規例》（第599I章）上周三（15日）起實施，食衛局長陳肇始昨稱收到約50宗違例報告，22宗被勸喻，1人被檢控。警方昨回應查詢稱，有關檢控個案涉前日（21日）一名小巴乘客拒戴口罩。

警方稱，當日下午3時許接獲報案，指有小巴乘客在觀塘同仁街登車時拒戴口罩，觀塘警區巡邏小隊人員到場後提醒該乘客須按法例規定戴口罩，惟多番口頭警告不果，警員其後要求對方出示身分證，該乘客拒絕合作且表現激動，更企圖奪門逃走，警員遂使用胡椒噴劑將其制服。

另外，政府強制市民在室內公眾地方、公共交通總站和轉乘處均須戴口罩，並授權私營物業管理人員執法，對於會否擔心執行上有困難，香港物業管理公司協會會長陳志球說，倘有人在商場內不戴口罩，前線員工會先勸喻，「通常其他市民都會幫下口，在公眾壓力下，對方多數都會戴上口罩」；若對方堅持不戴，前線人員會請求支援及要求對方離開，除非對方出手打人，否則一般情况盡量不報警。

（疫情第三波）