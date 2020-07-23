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戴罩令今擴室內場所 最高罰款5000 物管人員可執法 新增2000元定額告票

【明報專訊】本港昨新增113宗新冠病毒確診，見單日新高。政府昨宣布修訂法例第599I章擴大「口罩令」，市民在指明室內公眾地方、巴士總站及公共交通交匯處均須強制戴口罩，並加入定額罰款2000元，措施今日起生效，為期兩周，至8月5日。食物及衛生局長陳肇始說，疫情在社區大規模爆發的風險非常高，措施務求將感染個案維持在公共衛生及醫療系統可負擔水平內，未來兩周是疫情發展關鍵期，不排除推出更嚴厲防控措施。

消息：下一步「加辣」或關零售場所

接近政府消息人士透露，倘「加辣」會行「港式lockdown」，即要求不同場所關閉，目前已關閉10多類場所，下一步考慮關閉零售場所，例如商場。消息人士稱，香港有大量中小型商場，而第三波疫情深入社區及基層巿民的活動範圍，較難將病毒連根拔起，需更精準找出巿民生活足印，盡量減少爆疫場所接觸。

管制範圍包括巴士總站及轉車處

行政會議昨通過修訂「口罩令」，除要求市民在公共交通工具及港鐵站必須戴口罩外，亦須在指明室內公眾地方、巴士總站及公共交通交匯處戴口罩，違例者一經定罪，最高罰款5000元；另條例新增獲授權公職人員可向違規者發罰款通知書，定額罰款2000元。

食衛局副秘書長（衛生）陳偉基補充，條例將授權不同人士執法，包括政府屬下公眾地方的部門人員、私營管理物業管理人員。獲授權者可拒絕違規者進入、要求戴口罩及離開。若勸喻失敗、市民不合作，可要求執法人員到場處理。

陳肇始說，指明室內公眾地方包括商場、超市、街市、大廈大堂等，因近日本地個案多涉「飯敘」及無戴口罩活動，而室內人多擠迫，空氣流通未必好，若有人無戴口罩，「其他人想避都無好大空間」，故需加強室內措施。她又稱，在交通工具及室內地方強制戴口罩屬首階段措施，不排除再擴大，但認為要擴大至所有地方有困難。被問及會否考慮實施「禁足令」，她說會考慮市民日常所需，並參考外國實施情况等。

何栢良倡擴至戶外 陳肇始：有困難

日前有傳媒引述消息稱，特首林鄭月娥已向中央求助，若本地疫情持續惡化，本地醫療系統超出負荷，希望中央協調內地醫務緊急馳援。陳肇始回應稱，政府一直有與國家衛健委及廣東省部門密切聯繫，如今香港疫情急劇變化，內地非常關心，兩間內地實驗室有份協助4個高危群組、超過40萬人檢測病毒，會繼續與內地就服務需求保持溝通。

港大感染及傳染病中心總監何栢良促請政府強制戶外戴口罩。對於政府稱在所有地方強制戴口罩有困難，他認為可透過設豁免的方式處理。

領展：高危地區商場推人流管制

領展回應查詢稱，為配合新規例，一些位於病毒傳播風險較高地區的商場及街市會實施人流管制，設置指定出入口，並為訪客量體溫；部分商埸或街市主要出入口亦引入人工智能體溫監測系統。百佳超市及香港屈臣氏則稱，因應新規例會要求顧客須戴口罩，如拒絕，職員有權拒絕他們入內購物。

此外，最新防疫措施亦包括增加兩個高風險地區到港者實施條件；以及延長公共衛生緊急規例的有效期，其中抵港者強制檢疫14日（第599C）有效期延至9月7日，有關限聚令及規管業務和處所經營規例等4項法律框架，包括第599D、E、F、G則延至12月31日（見表）。

明報記者

（疫情第三波）

相關字詞﹕第三波疫情 新型冠狀病毒肺炎 新冠疫情 口罩令

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