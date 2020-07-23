檢疫者早兩天取樣本 專家稱走漏風險不高

張竹君：12日取樣本 或檢疫後也未有結果

衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，由於近期病毒檢測出結果時間較長，強制檢疫人士本來第12日要接受深喉唾液測試，改為第10日做，讓檢疫人士提早取結果完成檢疫。張竹君指，安排是基於實際原因，除非延長檢疫日數，否則維持第12日取樣本，檢疫人士可能完成檢疫後也未有結果已周圍去，若確診再找回對方時已回到社區。張竹君又認為10日或12日取樣未必相差很遠。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，近日衛生署來不及檢測，若在第12日才取第二個樣本，之後3、4日才有檢測結果，檢疫人士或需延長檢疫，但檢疫中心不足夠。他說據以往數據患者潛伏期中位數為4日，有75%患者的潛伏期在7日內，故提早為檢疫人士取樣本「走漏」風險不高；此外潛伏期逾14日有1%，故第12日取樣本檢測的做法本非百分百安全。醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超則認為安排「一定無咁好」，或會出現假陰性，建議完成檢疫者可自行在家隔離或醫學監察7天。

防護中心籲不應為無病徵者檢測

衛生防護中心前日（21日）發信予私家醫生，表示不建議醫生為沒有病徵者做檢測。但信中強調，所有人如出現急性病徵，不論其外遊史或病徵嚴重程度，均應安排檢測。

梁子超認為僅呼籲不為沒病徵者做檢測並不足夠；由於新冠肺炎病徵太普遍，衛生署可為病徵分優次，如病人出現呼吸道感染等傳染力較高的病徵，應優先化驗。

（疫情第三波）