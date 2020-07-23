港聞

港聞二

染疫孕婦剖腹分娩 嬰兒要插喉

【明報專訊】伊利沙伯醫院一名懷孕34周3日的孕婦前日初步確診新型冠狀病毒，經醫療團隊和病人討論後，昨日下午接受剖腹分娩，初生嬰呼吸困難要插喉，正為嬰兒做病毒檢測。醫管局稱，外國文獻指有可能母嬰傳染，但風險不高。另外，聖保祿醫院和一間私家眼科中心均有員工確診。

東區伊院再增病房感染

該名懷孕34周3日的孕婦昨午在負壓病房內接受剖腹分娩，母嬰其後分別於不同隔離病房治療。醫院管理局總行政經理庾慧玲昨表示，孕婦的CT值為20，根據外國文獻，此病毒有可能透過母嬰傳染，但風險不高，會為嬰兒作病毒檢測；而嬰兒未足月，出生後有呼吸困難要插喉。

染疫孕婦要剖腹分娩是否與病毒有關，庾慧玲未正面回應，指是經醫療團隊和病人討論後的決定；至於孕婦本身有沒有長期病患，庾稱她無資料。

早前出現感染群組的伊利沙伯醫院A6病房昨日增兩名病人確診，有盲腸炎病人留醫6日後確診的東區醫院E8病房，亦增一名男病人確診。屯門醫院一名支援服務員被病人的嘔吐物沾到手，另瑪嘉烈醫院一名護士為情緒激動確診病人作肢體約束後N95輕微滑落，二人列密切接觸者要入檢疫中心。庾慧玲呼籲病人合作並遵從醫護指示。

聖保祿醫院員工中招 7同事要檢疫

聖保祿醫院一名電子診斷部的健康助理亦確診，該院為與個案有密切接觸同事做病毒檢測，全部呈陰性，7名同事要強制檢疫。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，該人員住在彩虹邨，未知其感染與居住地有沒有關係。銅鑼灣視安眼科中心亦有員工確診。

（疫情第三波）

相關字詞﹕新型冠狀病毒肺炎

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