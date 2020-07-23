無直接接觸院友 清潔工確診廚師初確 疫情衝擊 衛署急借EO支援

衛生防護中心傳染病處主任張竹君指出，該兩名救世軍隆亨長者之家員工並非直接面對長者，署方會關注這間老人院，並為長者及職員驗病毒。該院舍共有55名院友、23名全職員工及11名兼職員工。救世軍港澳軍區回覆稱，兩同工沒與長者有直接接觸，所有同工日前已接受社署安排的檢測，衛生防護中心正安排為院友檢測。

確診女陪診員訪10安老院

根據衛生署最新資料，前日確診的64歲女陪診員於潛伏期及發病後到過10間安老院，包括松悅園耆泰護養院暨日間護理中心、嗇色園主辦可蔭護理安老院、亞洲婦女協進會頤養之家、樂善堂梁銶琚敬老之家、路德會鳳德安老院、亞洲婦女協進會陳昆棟頤養之家護理安老院 、寶林長者之家、圓玄護養院暨長者日間護理中心（順利邨）、伸手助人協會匯豐銀行基金樂富護老院、廣蔭頤養院。張竹君稱，如陪診員一直戴口罩，傳染給長者的機率不高，至昨日暫未有陽性個案。

借調EO可獲津貼

另外，衛生署昨回應稱，鑑於近日確診個案急升，署方急需額外人手支援防控工作，透過公務員事務局呼籲各政策局或部門安排借調行政主任職系人員（EO）到衛生署支援抗疫工作，有關人員會在衛生署不同單位工作，包括衛生防護中心轄下各分處等，並會適時檢討有關調配安排，而有關員工可獲發額外津貼。

（疫情第三波）