港聞

港聞二

男交通警警總女警長初確

【明報專訊】一名駐守毒品調查科財富調查組、在灣仔警察總部工作的43歲女警長昨初步確診新冠肺炎，約30至40名同事要接受檢測。據了解，她的家人或朋友沒確診，近日沒參加聚會或飯局，未見高危因素，感染源頭暫不明，較有風險是曾陪同母親到廣華醫院覆診。另外，一名駐守新界南交通部的36歲男警員昨亦初步確診。該名警員本周二（21日）感到不適，昨日求醫，初步測試顯示他對新冠病毒呈陽性反應。警方表示正評估情况，並適當跟進。

女警長曾陪母到廣華醫院覆診

警方昨指該女警長周日（19日）不適，翌日到政府診所求醫，同日為最後工作日，昨對病毒初步陽性。她過去14日沒外遊，工作上沒接觸公眾。據悉，她居於油塘紀律部隊宿舍，在灣仔警總西翼工作，平日負責查案，過去14日沒有為人錄取口供，同樓層同事及過去14日與她有接觸的人為數30至40人，需接受檢測。

另外，房屋署昨多一名高級技術主任確診，為7月16日確診一名高級技術主任的緊密接觸者。運輸署昨稱，周二晚收到青馬管制區的營辦商通知有員工確診，該員工主要負責北大嶼山公路的車輛救援工作，7月20日上班報到時體溫正常，工作時有戴囗罩，沒接觸公眾，送院後便沒上班。營辦商已安排3名近日曾與確診員工工作的職員暫時停工並接受病毒測試。食環署昨表示，7月21日得悉一名在觀塘區環境衛生辦事處牛頭角定富街辦公室工作的高級管工確診，該員工主要負責合約管理工作，監測潔淨服務承辦商的服務表現，最近一次上班為7月19日。

（疫情第三波）

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