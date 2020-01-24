日增113宗破紀錄 逾半源頭不明 四分一聚會用餐感染 何栢良：應全日禁堂食

明報記者

昨日新增113宗確診，當中11宗為輸入個案，40宗與早前確診個案有關，其餘62宗源頭不明。截至昨日，第三波疫情累計的源頭不明個案巳逾320宗。

而新型冠狀病毒持續在食肆間蔓延，昨日新增113宗確診個案中，衛生防護中心傳染病處主任張竹君指出，27宗（即約24%）個案是與家人或朋友聚會和用餐中感染。7月9日旺角稻香慶回歸群組昨日增3人染疫，當中包括一名聖嘉勒女書院教師。除了慶回歸群組，一個家庭於7月13日曾到旺角稻香用膳，一名30歲女兒早前已確診，其父母和妹妹昨亦確診。稻香相關個案達24宗。張竹君昨指出，可能有環境因素至感染個案出現。

北區醫院物理治療部停服務 100病人改期覆診

稻香用膳家庭中的父親是一名59歲男病人，7月15日到北區醫院物理治療部門診覆診逗留1.5小時後，昨日確診。醫管局總行政經理庾慧玲說，因其家人亦確診，相信個案非屬院內感染，病人在診所有戴口罩，無人需列作密切接觸者，該部門昨日暫停服務，約100名病人的覆診期要更改。

屯門中央廣場富臨酒家早前已出現10人群組，昨日再增一名食客確診；旺角維景酒店海港酒家昨日再多一名食客確診，他同時是一名的士司機，令群組增至8人。

另外，昨日亦增3名教職員確診，衛生署仍調查個案詳情，未知曾否返校接觸學生。3人包括土瓜灣學之園幼稚園一名31歲女教師、保良局金銀業貿易場張凝文學校一名25歲男助教，及聖嘉勒女書院一名27歲男教師。

未確定是否到疫情頂峰 張竹君籲多留家中

慈雲山的患者亦愈揭愈多。衛生署早前到慈雲山中心派樽檢驗，昨亦再找到6名隱性患者。當中包括百匯軒一名46歲樓面員工、一名70歲男食客；食肆「森美奧廚房」一名62歲男員工；一名在髮型屋工作的44歲男子；「尚然堂」一名34歲女員工，以及一名56歲街市女菜販。張竹君表示，現未能確定是否到疫情頂峰，她期望政府防疫措施可產生效用。她說，發現確診患者都曾去過很多地方，甚至自己也忘記，人員詢問時也花了很多心機時間。她亦留意到有些個案有病徵、取深喉唾液樣本後繼續外出，她呼籲市民為自己和他人健康着想，要留在家中。

許樹昌：暫時未需加「辣」

中大呼吸系統科講座教授許樹昌則認為，近日本地個案未有幾何級上升，不少個案都是本月15日、政府實施食肆晚市禁堂食等措施前染疫，仍需觀察政府的措施是否有效，若措施有效，相信確診個案會下跌，認為暫時未需要實施更「辣」的防疫措施，如「禁足令」等。

（疫情第三波）