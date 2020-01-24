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日增113宗破紀錄 逾半源頭不明 四分一聚會用餐感染 何栢良：應全日禁堂食

【明報專訊】第三波疫情爆發未停，本港昨日破紀錄新增113宗確診個案，而初步確診亦有70至80宗，意味單日或有近200宗個案。昨日確診的個案有近四分一是聚會和用餐中感染，其中稻香慶回歸聚會再增3人感染外，4日後一個家庭在稻香用餐後亦確診，疑涉環境污染。港大感染及傳染病中心總監何栢良認為，政府防疫措施應「加辣」，包括全日禁止食肆堂食及強制室內外戴口罩，但中大呼吸系統科講座教授許樹昌則認為政府防疫措施果效尚待觀察。衛生防護中心則呼籲市民留家，尤其是有病徵或曾做病毒測試的人，亦要減少接觸長者。

明報記者

昨日新增113宗確診，當中11宗為輸入個案，40宗與早前確診個案有關，其餘62宗源頭不明。截至昨日，第三波疫情累計的源頭不明個案巳逾320宗。

而新型冠狀病毒持續在食肆間蔓延，昨日新增113宗確診個案中，衛生防護中心傳染病處主任張竹君指出，27宗（即約24%）個案是與家人或朋友聚會和用餐中感染。7月9日旺角稻香慶回歸群組昨日增3人染疫，當中包括一名聖嘉勒女書院教師。除了慶回歸群組，一個家庭於7月13日曾到旺角稻香用膳，一名30歲女兒早前已確診，其父母和妹妹昨亦確診。稻香相關個案達24宗。張竹君昨指出，可能有環境因素至感染個案出現。

北區醫院物理治療部停服務 100病人改期覆診

稻香用膳家庭中的父親是一名59歲男病人，7月15日到北區醫院物理治療部門診覆診逗留1.5小時後，昨日確診。醫管局總行政經理庾慧玲說，因其家人亦確診，相信個案非屬院內感染，病人在診所有戴口罩，無人需列作密切接觸者，該部門昨日暫停服務，約100名病人的覆診期要更改。

屯門中央廣場富臨酒家早前已出現10人群組，昨日再增一名食客確診；旺角維景酒店海港酒家昨日再多一名食客確診，他同時是一名的士司機，令群組增至8人。

另外，昨日亦增3名教職員確診，衛生署仍調查個案詳情，未知曾否返校接觸學生。3人包括土瓜灣學之園幼稚園一名31歲女教師、保良局金銀業貿易場張凝文學校一名25歲男助教，及聖嘉勒女書院一名27歲男教師。

未確定是否到疫情頂峰 張竹君籲多留家中

慈雲山的患者亦愈揭愈多。衛生署早前到慈雲山中心派樽檢驗，昨亦再找到6名隱性患者。當中包括百匯軒一名46歲樓面員工、一名70歲男食客；食肆「森美奧廚房」一名62歲男員工；一名在髮型屋工作的44歲男子；「尚然堂」一名34歲女員工，以及一名56歲街市女菜販。張竹君表示，現未能確定是否到疫情頂峰，她期望政府防疫措施可產生效用。她說，發現確診患者都曾去過很多地方，甚至自己也忘記，人員詢問時也花了很多心機時間。她亦留意到有些個案有病徵、取深喉唾液樣本後繼續外出，她呼籲市民為自己和他人健康着想，要留在家中。

許樹昌：暫時未需加「辣」

中大呼吸系統科講座教授許樹昌則認為，近日本地個案未有幾何級上升，不少個案都是本月15日、政府實施食肆晚市禁堂食等措施前染疫，仍需觀察政府的措施是否有效，若措施有效，相信確診個案會下跌，認為暫時未需要實施更「辣」的防疫措施，如「禁足令」等。

（疫情第三波）

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