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港聞二

歷史題DQ摘星失手 名校生斥政治問題考生承擔

【明報專訊】今屆中學文憑試歷史科取消一條有關中日關係的分題，除影響該卷別的評分方法，亦影響逾4600名考生的前途。以5**為目標、就讀灣仔區名校的兩名歷史科考生昨日放榜「大跌眼鏡」，成績比預期大跌至第4級，認為分數遜預期與取消試題有關，「政治問題為何要考生承擔？」

校內試名列前茅

「友人無答該題反高分」

陳同學和羅同學分別於校內最後一次正式歷史科考試中，考獲全班第2及第4。羅同學昨深感不忿，稱朋友沒有作答被取消的8分題，最終卻獲第5級；自己主攻中日關係部分，歷史亦是花最多時間備試的一科，卻比預期差，直接影響選科，原來心儀中大歷史系，現亦要改選其他文學士學位課程。他憶述，教育局要求考評局取消試題時，「以為只是說說要譴責」，稱考評局秘書長蘇國生仍任浸大教務長時，對他略有所聞，頗為欣賞，以為他可為考生「擋吓」，「原來無人可以擋到政權的荒謬」。他強調，如取消試題事在必行，至少也要公平。深知提升評級機會渺茫的他，仍會申請覆核成績，「都要博一博」。

陳同學則沒想到「用來拉分的科」變成「拖分」，成績雖沒太影響升讀港大法律相關學科，但取消試題一事令他深感現今社會不顧學術自由及尊嚴，決意要取得專業資格，「有一定社經地位先有話語權」。

（不一樣的DSE）

相關字詞﹕放榜 中學文憑試 歷史科

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