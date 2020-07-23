最佳6科19分 身障未阻藝術夢 抄文練手速 腦麻痹女生盼讀設計

21歲的嘉恩自小患大腦麻痹，導致下肢痙攣及影響手部活動能力，由小學起入讀紅十字會甘迺迪中心。疾病令她行路不穩，走路時要特別留意平衡，雙腳耐力亦比平常人低。她的手亦不能做微細動作，寫字速度較慢，文憑試時亦有申請延長考試時間。

嘉恩在中英文及通識科皆考獲4級，數學2級，選修科科技與生活3級及視覺藝術科2級，合共19分。身體障礙令她畫畫較慢，「擠顏料會無力，要其他人幫」，但她努力克服自身障礙，例如定時練習抄寫文章，以提升書寫速度。

嘉恩表示，今次考試在心態上面對最大挑戰，疫情下考試延期令她「好緊張同好有壓力」，她選擇向身邊人傾訴，心態上保持正面。她又稱，疫情時教師有安排網上教學，她認為「網上點都差啲」，且停課令她沒有補課機會，故疫情亦有影響考試表現，但對成績仍算滿意。

她將會報讀與平面設計或語言相關的課程。即使最後她未必可以入讀與設計相關科目，她仍會自學如何設計宣傳品或書籍等，期望將來在有關方面發展。她寄語下屆考生要正面面對DSE挑戰，不要忘記身邊有很多人支持他們。

（不一樣的DSE）