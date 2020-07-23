港聞

港聞二

最佳6科19分 身障未阻藝術夢 抄文練手速 腦麻痹女生盼讀設計

【明報專訊】中學文憑試（DSE）昨日放榜，一群特殊學生克服身體障礙考獲佳績，自幼患有大腦麻痹及下肢痙攣的應屆考生林嘉恩，考獲最佳6科19分成績。

21歲的嘉恩自小患大腦麻痹，導致下肢痙攣及影響手部活動能力，由小學起入讀紅十字會甘迺迪中心。疾病令她行路不穩，走路時要特別留意平衡，雙腳耐力亦比平常人低。她的手亦不能做微細動作，寫字速度較慢，文憑試時亦有申請延長考試時間。

嘉恩在中英文及通識科皆考獲4級，數學2級，選修科科技與生活3級及視覺藝術科2級，合共19分。身體障礙令她畫畫較慢，「擠顏料會無力，要其他人幫」，但她努力克服自身障礙，例如定時練習抄寫文章，以提升書寫速度。

嘉恩表示，今次考試在心態上面對最大挑戰，疫情下考試延期令她「好緊張同好有壓力」，她選擇向身邊人傾訴，心態上保持正面。她又稱，疫情時教師有安排網上教學，她認為「網上點都差啲」，且停課令她沒有補課機會，故疫情亦有影響考試表現，但對成績仍算滿意。

她將會報讀與平面設計或語言相關的課程。即使最後她未必可以入讀與設計相關科目，她仍會自學如何設計宣傳品或書籍等，期望將來在有關方面發展。她寄語下屆考生要正面面對DSE挑戰，不要忘記身邊有很多人支持他們。

（不一樣的DSE）

相關字詞﹕紅十字會甘迺迪中心 林嘉恩 特殊學生 中學文憑試

上 / 下一篇新聞

BNO留英特別簽證 無護照同可申 1月起接受申請 沒福利須證可自給自足半年
BNO留英特別簽證 無護照同可申 1月起接受申請 沒福利須證可自給自足半年
歐盟：京不斷削港自由 正協商全面回應
歐盟：京不斷削港自由 正協商全面回應
2月出任浸大校長 衞炳江：義無反顧護學術自由
2月出任浸大校長 衞炳江：義無反顧護學術自由
反修例下兩考生 一擬赴台「唞氣」一留港盼改變社會 歷社運明志向 報讀新聞「想做更多」
反修例下兩考生 一擬赴台「唞氣」一留港盼改變社會 歷社運明志向 報讀新聞「想做更多」
遇溺半癱 5科25分 由握筆學起 「小飛魚」盼回饋他人
遇溺半癱 5科25分 由握筆學起 「小飛魚」盼回饋他人
歷史題DQ摘星失手 名校生斥政治問題考生承擔
歷史題DQ摘星失手 名校生斥政治問題考生承擔
日增113宗破紀錄 逾半源頭不明 四分一聚會用餐感染 何栢良：應全日禁堂食
日增113宗破紀錄 逾半源頭不明 四分一聚會用餐感染 何栢良：應全日禁堂食
男交通警警總女警長初確
男交通警警總女警長初確
無直接接觸院友 清潔工確診廚師初確 疫情衝擊 衛署急借EO支援
無直接接觸院友 清潔工確診廚師初確 疫情衝擊 衛署急借EO支援
染疫孕婦剖腹分娩 嬰兒要插喉
染疫孕婦剖腹分娩 嬰兒要插喉
檢疫者早兩天取樣本 專家稱走漏風險不高
檢疫者早兩天取樣本 專家稱走漏風險不高
戴罩令今擴室內場所 最高罰款5000 物管人員可執法 新增2000元定額告票
戴罩令今擴室內場所 最高罰款5000 物管人員可執法 新增2000元定額告票
搭車不戴罩首檢控 乘客遭警噴椒制服
搭車不戴罩首檢控 乘客遭警噴椒制服
機場半年檢毒6.6億元 拘79人 最後晚餐雕畫成毒匣
機場半年檢毒6.6億元 拘79人 最後晚餐雕畫成毒匣
1600榴槤核藏值830萬可卡因 無業漢被捕
1600榴槤核藏值830萬可卡因 無業漢被捕
梁君彥：未聞要召開臨立會 民主派：星韓疫下續選舉 做足防疫便可
梁君彥：未聞要召開臨立會 民主派：星韓疫下續選舉 做足防疫便可
新東．陳志全：正促成6泛民「手拖手」宣傳
新東．陳志全：正促成6泛民「手拖手」宣傳
九西．建制泛民 同「組團」報名
九西．建制泛民 同「組團」報名
救生員潛水亡死因聆訊 勞處主任：料防鯊網纏氣樽甩吸管
救生員潛水亡死因聆訊 勞處主任：料防鯊網纏氣樽甩吸管
DSE生機場水樽擲警 放榜日判感化
DSE生機場水樽擲警 放榜日判感化
涉偷拍裙底休班警墮樓亡 患早期柏金遜症 前晚被捕昨凌晨保釋
涉偷拍裙底休班警墮樓亡 患早期柏金遜症 前晚被捕昨凌晨保釋
涉黃大仙連環氣槍刑毁 中年醫院助理被捕
涉黃大仙連環氣槍刑毁 中年醫院助理被捕
警長涉爆樽傷女同袍 函律政司商其他處理方式
警長涉爆樽傷女同袍 函律政司商其他處理方式
婦勒索母親200萬 潛逃23年 官讚七旬被告高齡自首
婦勒索母親200萬 潛逃23年 官讚七旬被告高齡自首
疫下空運難 初企配送3300萬口罩有法 網上平台簡化流程 尋機位清關報價一條龍
疫下空運難 初企配送3300萬口罩有法 網上平台簡化流程 尋機位清關報價一條龍
棄高薪厚職賣樓 創業曾自問「是否低能」
棄高薪厚職賣樓 創業曾自問「是否低能」
刀槌賊劫上水金行 一分鐘掠100萬元貨
刀槌賊劫上水金行 一分鐘掠100萬元貨
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】工聯會賀回歸宴齊齊唔戴罩
【Emily】工聯會賀回歸宴齊齊唔戴罩
【Emily】新東昨收6名單 報名要等3個鐘
【Emily】新東昨收6名單 報名要等3個鐘
【Emily】出片反攬炒 民建聯：你或要食三手飯
【Emily】出片反攬炒 民建聯：你或要食三手飯
【Emily】不參選教界 爆眼教師撐蔣旻正
【Emily】不參選教界 爆眼教師撐蔣旻正
【Emily】消息：DayDayCook朱嘉盈拍板參選
【Emily】消息：DayDayCook朱嘉盈拍板參選
【Emily】在囚考生放榜跳起Yeah
【Emily】在囚考生放榜跳起Yeah