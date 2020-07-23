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遇溺半癱 5科25分 由握筆學起 「小飛魚」盼回饋他人

【明報專訊】2013年，12歲「小飛魚」邱梓霖遇溺受傷，第5節頸椎碎裂，下半身癱瘓，當時媒體連日追訪，報章舊照片還是受傷前、站在比賽頒獎台上的稚氣少年。歷劫歸來，就讀香港道教聯合會鄧顯紀念中學的梓霖今已長大成年，7年間，他由渾身乏力至逐漸坐穩可以輪椅代步；十指雖無力，但配合輔助工具可以握筆寫字，整個中學文憑試也書寫答卷，於數學取得5**及經濟5*，最佳5科25分。什麼難事，梓霖也堅定說「克服、解決、改變」。師長紛讚他堅強不屈，他稱只是「做好本分」，感激旁人幫助，盼將受助的力量回饋其他正在經歷失意的人。

入讀地區名校、本身是游泳健將、鋼琴5級，受父母從小用心栽培的梓霖，萬料不到升上中一才15天，一次如常的游泳比賽連勝兩場，練習備戰第3場時竟發生嚴重意外，梓霖被發現在訓練池遇溺昏迷，傷及頸椎，情况危殆。手術後梓霖再睜開眼，躺在牀上全身已動彈不得，「一醒來，不知什麼事，很彷徨，不知自己失去運動能力，聽到姑娘叫我不要動，之後父母告訴我才知」。留院、治療、轉病房、治療，一路順遂的人生仿似被換掉，活一天賺一天。

因病停學一年，梓霖卻想如普通學生般上學，那怕這挑戰是難以想像的艱鉅。梓霖活動能力有限，腰骨無力不可久坐，手動不到，手指無力，從書包拿課本、寫字抄筆記、扭開水樽都做不到，「根本不知可以怎樣返學」。

從十指無力練到手寫答卷

訪問當天，梓霖純熟地控制電動輪椅，經過走廊、操場，出入課室。今天看來輕易之舉，梓霖說足足花了兩年，至中三才覺得返學日子上軌道，不再是「難事」。梓霖手指不能發力，要用輔助工具才能寫字。手握筆桿練字，由「寫字飛出格」，到流暢書寫，甚至於中學文憑試，他也是手寫答卷，不靠電腦及語音。因身體情况，考評局准許考試獲額外加時，每45分鐘設休息5分鐘等。

曾課室失禁 「尷尬但不埋怨」

因身體障礙，梓霖不能控制大小二便，曾在課室失禁要請家人到校協助，「提起會尷尬，但我不會埋怨，有問題便想方法解決，如控制好上學前如廁時間，防止有類似情况。」梓霖還提及一些生活困難，淡然說有些地方去不到、有些活動參加不到，「始終別人行，我行不到……，不過，都會克服」。克服、解決，是梓霖的關鍵字。

自言非「正能量」 盼鼓勵失意人

提起困難，梓霖點到即止。他稱，即使有過意外，都沒有很意志消沉，盼每天踏實過活，「有時想太多無用，我不會樂觀得自以為明天會好番，也不會太怨天尤人，但做好本分，便是對生命負責」。內斂的梓霖稱，平日不常分享自己的故事，也很少與朋友訴心聲。今次受訪，他自稱不是「正能量人物」、奮鬥故事，單純希望自己的故事鼓勵到人，尤其正在灰心失意的人，「當身邊這麼多人幫你，都想回饋給其他人」。

（不一樣的DSE）

相關字詞﹕香港道教聯合會鄧顯紀念中學 考評局 文憑試

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