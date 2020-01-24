反修例下兩考生 一擬赴台「唞氣」一留港盼改變社會 歷社運明志向 報讀新聞「想做更多」

今屆中學文憑試（DSE）考生經歷反修例運動，部分考生甚至參與其中，感受更深。有在示威中被捕的考生說，過去大半年受案件所困，無法專注溫習及應考，昨日放榜成績未如理想，擬離港赴台升學；有中學反修例關注組成員說，籌備學界行動使他失去備試時間，但亦令其升學目標更明確，DSE最佳5科考獲22分的他擬報讀大學新聞系。參與社運縱然影響公開試表現，惟兩人都不後悔。

明報記者 黃焯謙 蕭愷情 魏綺婷

實習記者 郭嘉晴 李沛姿 任蕙山 車軒珩

陳同學去年11月因涉以雷射筆照射警員被捕，當時正值DSE學生上課衝刺階段，他一直為自己未來憂心忡忡，難以集中精神上課，「有時上堂望着窗外，腦海突然一霎那想到，如果有意外（入獄）如何面對、朋友家人可能一段時間見不到、不能做自己興趣」。他說，在校無法全神貫注操練試卷，以致未能在限時內完成。紊亂思緒纏繞，自12月起他幾乎夜夜失眠，情况維持3個月。

雷射筆照警考前提堂 答卷屢恍神

考前被起訴提堂，令陳同學的不安情緒到DSE開考仍未紓緩。當身旁考生埋頭答卷，陳同學卻不時一愣，腦海浮現庭上表現緊張、繃緊的自己，就算提堂當日僅需回答簡單的是否問題，都生怕出錯。陳同學說，一場考試會因想起案件而恍神兩三次，唯有「叫自己不要再想，繼續做下去」。首兩周每個考試日他都難以專心答卷，主科考試偏集中在首兩周，影響陳同學DSE表現，至6月獲撤控。

在校園，反修例的中學關注組去年如雨後春筍，組織學界行動。大埔一間中學的關注組成員羅同學，DSE最佳5科考獲22分。他說分數比預期稍低，但認為犧牲備試時間和成績，以喚起同學了解社會事件仍然值得。羅同學說，去年9月，中六學生理應進入備試狀態，他卻忙於籌備罷課、人鏈等行動，又要管理網上專頁、聯絡傳媒等，每日回家花數小時處理，損失溫習時間。羅同學說，即使沒籌辦關注組，當時社會氣氛都令他不能聚焦DSE，「每周都有遊行示威衝突，你看這些新聞，並很專注於它們，（學生）即使有時間都沒有心和精神溫書，倒不如繼續投入關注組事務」。

搞罷課曾感迷失 喚醒同學成動力

他曾組織多場校內罷課，開學首周約百名學生參與，但兩個月後再號召罷課聲援「黎明行動」，只剩20多人響應，他不禁質疑關注組的意義，「（我）會想做的是否正確，抑或是一個讓不想讀書的同學來『hea』一日的藉口？」不過，羅同學得悉一名中三同學，除參與每次關注組的罷課，及後更考取急救證書並加入「守護孩子行動」。他說關注組成功喚醒同學留意政治，成為其繼續統籌行動的動力。

運動見記者角色重要 盼為社會付出

羅同學說，以前沒有明確升學目標，但經歷反修例運動，留意到記者在社運有重要角色，他在大學聯招擬報讀新聞系課程，「不敢說（成為記者）能完全改變社會，但至少這些崗位能為社會付出」。

至於陳同學，昨表示成績未如理想，不願透露，並擬到台灣修讀一年制僑生先修部（類似大學基礎班）。他說平日見到《港區國安法》廣告、電視的警民衝突直播等，均喚起其被捕被控經歷。他希望趁赴台繼續學業，找個地方放鬆自己，少想負面事。

（不一樣的DSE）