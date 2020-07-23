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2月出任浸大校長 衞炳江：義無反顧護學術自由

【明報專訊】浸大校長錢大康將於8月底退休，浸大校董會昨任命理大常務及學務副校長衞炳江為浸大校長，明年2月1日生效，為期5年。衞炳江昨委任前分別與浸大教職員、學生及校友閉門會面。據了解，衞回應有關《港區國安法》問題時，稱法例對學術自由的影響仍是未知數，現抱觀望態度，但作為學者及大學管理人員會義無反顧維護學術及言論自由。

浸大校董會昨日會議通過並宣布任命衞炳江為浸大校長，明年2月生效。衞對加入浸大感興奮，會着力提升大學在學術及教育方面的實力。現任校長錢大康亦祝賀稱衞擁有傑出學術成就，相信浸大在其領導下會再創佳績。

晤師生職員 稱對國安法抱觀望態度

衞炳江昨獲任命前閉門面見浸大師生及舊生，其中教職員會面於早上8時半舉行。據了解，會上台下約問10條問題，包括港區國安法、國際排名及國際收生、大灣區合作等。對港區國安法及警暴等問題，衞炳江回應稱國安法內容字眼廣泛，自己並非法律專家，亦未有法庭判決參考，未知會如何在港實行，如何影響學術自由仍是未知之數，會抱觀望態度，而他作為學者及大學管理人員，會義無反顧維護學術及言論自由。

港區國安法第9條的英文版指明港府要在大學加強宣傳、指導及監督維護國家安全等工作。據了解，衞炳江於會上表示，條文確引起大學界關注，仍要看政府如何落實條文的要求，屆時會與大學校長會討論，要在考驗來到才知道可如何應對。

有出席會面的傳理學院一年級學生表示，暫對衞炳江無太多看法，會上不少人問到政治問題，但他都無直接回答，亦避答譴責警暴等問題，暫未能觀察到他是強硬或是懷柔派。

學生：避答譴責警暴 呂秉權：有學者風骨

浸大新聞系高級講師呂秉權亦有於網上出席衞炳江與教職員的會面，他認為衞在回應有關港區國安法的提問中，有展現出學者應有的風骨，加上過往處理理大事務的作風，暫研判他是「硬淨」的人，但對他抱審慎態度，因國安法對大學教育的整頓，不會因個別校長意志而不同。他期望新校長能夠維護院校自主，盡力捍衛學術自由及大學獨立的精神。

衞炳江於港土生土長，1980年代負笈美國，96年回流後開始於理大工作，現為理大常務及學務副校長，去年11月理大圍困事件時多次進出校園並到飯堂清潔。現時香港8間資助大學校長，有4名為香港成長，有一半為內地人或台灣人。

相關字詞﹕港區國安法 浸會大學校長 衞炳江

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