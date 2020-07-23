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歐盟：京不斷削港自由 正協商全面回應

【明報專訊】出訪英國的美國國務卿蓬佩奧，在當地時間周二（21日）會見前香港眾志創黨主席羅冠聰和前港督彭定康。羅冠聰表示，在會面中談及《港區國安法》下香港目前局勢及北京對立法會選舉的盤算。另外，歐盟外交與安全政策高級代表博雷利表示，香港的自治、穩定及固有自由在今年面對更大挑戰，「眼看中國落實嚴厲的國安法，並嘗試不斷地削弱這些自由，歐盟不會坐視不理」，歐盟正在協商一個全面的回應。

羅冠聰晤蓬佩奧 提初選立選DQ

羅冠聰於6月底港區國安法生效前夕離開香港，並表明會繼續堅守「國際戰線」。蓬佩奧周二先後在美國駐英大使官邸與彭定康和羅冠聰會面。蓬佩奧會前向記者說，期望與羅冠聰有「開眼界和重要」的討論。羅在facebook稱，今次跟過往與美國政府代表會談不同，是罕有地「一對一」會面逾20分鐘。他透露，從蓬佩奧的幕僚口中得知，這次會面由國務卿本人親手敲定，突顯美方對華相對堅定的立場。

羅冠聰稱，雙方會面內容包括港區國安法下香港目前局勢，稱會面中他提到61萬香港人毋懼白色恐怖參與民主派初選投票，但「北京近日密謀巧立名目DQ候選人，甚至為取消9月立法會選舉鋪路」，呼籲國際社會必須密切關注未來兩個月局勢發展。羅又說，雙方交換了一些對中共施政的想法，以及未來國際社會如何重塑對華政策，以彰顯民主價值和鞏固民主果實。

歐盟：歐企多抱觀望態度

歐盟外交和安全政策高級代表昨發表《2019年香港特區年度報告》，形容2019年對香港而言是非常具挑戰的一年，修訂《逃犯條例》引發社會動盪，下半年出現連串大型示威。報告指出，特別在持續示威的背景下，香港言論自由出現令人擔憂的趨勢，並特別提及北京指香港高院無權決定《禁蒙面法》是否違憲，稱任何約束法庭在此方面權力的舉動，將損害香港的自治，包括司法獨立和法治。

歐盟繼續鼓勵特區政府與中央政府重啓選舉改革方案；認為普選可為港府帶來更大的民意支持及認受，有助香港解決社會、經濟上的挑戰。報告稱持續示威反映不滿情緒，政府需提供一個具說服力的回應，以保證香港長期穩定。此外，歐洲企業因香港經濟狀况與社會不穩遭受不同程度影響，報告稱大部分企業採取觀望態度。

相關字詞﹕香港特區年度報告 歐盟 港區國安法 羅冠聰 蓬佩奧 彭定康

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