BNO留英特別簽證 無護照同可申 1月起接受申請 沒福利須證可自給自足半年

英：國安法違聯合聲明 安排慷慨

英國內政大臣彭黛玲表示，因應港區國安法違反《中英聯合聲明》，英國改變擁有BNO身分者的權利，形容相關安排非常慷慨（very generous）。

英國政府表示，獲得此特別簽證（見表）要證明擁有BNO身分，但毋須有效的BNO護照，若BNO護照過期或遺失，亦毋須申請新護照。申請人要證明可在英國生活最少6個月且能自給自足，承諾會學習英文，並提供健康證明等。

惠及近親 未婚伴侶須證同居兩年

而BNO持有人的近親包括：配偶或民事伴侶、未婚伴侶、子女（首次申請時未滿18歲），和其他高度依賴的家庭成員。以上近親關係要提供證明，未婚伴侶要提供證明已同居最少兩年。

彭黛玲在前言表示，擁有BNO身分者於1997年後出生且年滿18歲的子女，當局會酌情視他們為依賴BNO身分擁有人的家庭成員。英方估計現時有290萬擁有BNO身分的人。

劉慧卿：鬆過預期 料難推翻

民主黨國際事務委員會主席劉慧卿表示，方案比想像中寬鬆，「講到明毋須有效的BNO護照，如果BNO過期或遺失，你拎住個香港護照入境就可以，會查到知道你有BNO status（狀况）」，她相信爭取相關權利的港人會好開心。她說下周二約了英國總領事見面，屆時會問清楚「是否可以合資格的人不用再續期BNO」。

劉慧卿估計不到多少人會申請此簽證，但相信不會有290萬人，除非香港情况變得極端、好差，要視乎政府如何執行國安法。她認為英國國民能接受此方案，因申請者要證明能自給自足，香港移民勤力，不是伸手拿福利的人。她認為，即使英國轉了執政黨或聯合執政，推翻相關政策的機率細，因方案獲跨黨派支持。她又希望「五眼聯盟」如加拿大等國會跟隨提供類似計劃。

葉劉：5+1年是歧視 只吸有錢人

保安局前局長、新民黨主席葉劉淑儀稱，方案「無新嘢」，難以估計會吸引多少人，但香港素有移民潮，不久後又回流。她批評相關政策仍是歧視港人，因英國對最後12個屬土如直布羅陀等，直接送「居英權」給居民，而不需他們到英國居住，但港人要到英國住「5+1年」，其間不能享受英國的福利，而是「帶錢、帶技能過去」，是吸人才和有錢人。她又稱，萬一英國經濟環境變惡劣，選民批評政策，政策或會改變，「英國脫歐，都係因為英國人不鍾意新移民」。

明報記者

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