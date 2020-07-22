啟德隧道地盤工業意外 22噸鋼筋支架倒塌1死6傷

紮鐵工被壓上半身不治

現場為路政署中九龍幹線工程項目的九龍灣海底隧道地盤，位於啟德承啟道及宋皇臺道交界。事發昨午3時許，一批工人在地底做隧道結構的紮鐵工程時，一個約20米長、10米闊、1.5米高、約22噸重的鋼筋支架突然塌下，在支架下工作的51歲工人周有華走避不及，被壓中上半身昏迷，另有6名工人走避時受傷。消防接報到場，將周由支架下救出，他被送往聯合醫院搶救，證實不治。據悉周已婚，育有兩名成年兒子。

其餘6名受傷工人年齡30至59歲，包括兩名非華裔工人，各人分別頭、手、背、胸、腰及腳受傷，全部清醒送往伊利沙伯醫院救治，至昨晚仍有3人留醫，其中一人情况嚴重，其餘已出院。警方初步調查後相信事件無可疑，列工業意外處理，死者死因有待驗屍確定。

勞工處發停工通知書

路政署回應稱，對於有工人於工業意外中死亡及受傷感非常難過，對死者家屬致以深切慰問。署方及承建商已聯絡死者家屬提供所需協助，並跟進意外及受傷工人情况。工程合約總承建商是金門建築有限公司，相關工序已暫停。勞工處亦派員到場調查。

勞工處稱對意外十分難過，並對死者家屬致以深切慰問，將向有關承建商發出「暫時停工通知書」。工業傷亡權益會總幹事蕭倩文稱，估計意外和鋼筋支架負荷過重有關，認為承建商應定期檢查支架的承重力。