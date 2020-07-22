【Emily】疑被舉報 fb出手 福利圖被刪 阿德：提大家防蚊啫

filter笠樣遮事業線再post

阿德其後再出post，三點式「伊伊」個靚樣被「清潔龍AR德」filter笠住，遮埋事業線，仲直接寫「硬料」，詳盡介紹預防登革熱措施，希望唔會再有投訴。

阿德話，噚日朝早出咗去做街市深層清潔，返嚟一碌手機就見到fb禁咗佢嘅帖文，話唔信嘅話可以去睇新聞稿，並附上食環署街巿深層清潔消毒嘅連結。佢仲喊晒口咁問：「係咪有人Report我啊？……模特兒係著住泳衣㗎，點解會係『裸露及色情』呀？冤枉啊，我都係想提大家要預防蚊患啫。」

阿德澄清無刪帖同落filter嘅兩個post，同樣引嚟網民熱烈討論，兩三個鐘已有幾百個分享、幾千個「讚好」同「哈哈」表情回應。

網民讚成功 莫乃光鬧呃like

唔少網民大讚阿德用「伊伊」宣傳成功，不過立法會資訊科技界議員莫乃光批評，「唔明白這個政府，點解覺得咁好好玩，好好笑」，hashtag又問局長有無聽過MeToo、「呃like真係咁重要？」