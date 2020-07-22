24歲地盤工觸電亡 單親母失獨子

母打兩份工供書教學 退休喪子

死者24歲姓徐。昨早10時許，十多名親友到富山公眾殮房認屍，各人神色哀傷，逗留至中午離開。姨丈稱，徐的父母於他年幼時離異，父親返回內地後失去聯絡，徐自小與母親相依為命，過去徐母為兒子供書教學，每日打兩份工，同時從事印刷及推銷員多年，徐修畢職訓局高級文憑課程後，到建造業議會修讀釘板證書，自此投身釘板工作。

姨丈形容徐十分孝順，兩母子自去年「上樓」入住公屋後，徐成家中經濟支柱，把薪金全數交母親作家用，讓50餘歲的母親提早享受退休生活，如今徐意外死亡，徐母頓感徬徨。

警4小時後接報 工友：判頭只召救護車

姨丈引述現場消息稱，事發時地盤內有一條平日連接燒焊工具、電壓達380伏特的電線「吊吊揈」，當時地盤未進入灌漿程序，惟徐於地盤內釘板期間突然有石屎漿從天而降，徐與工友走避，疑欲撥開電線時觸電昏迷，工友見狀嘗試施以心肺復蘇法急救，再以吊籃把他吊回地面送院，惜最終不治。

有身處現場的工友表示，當時判頭僅聯絡消防處派救護車到場，未有通報警方及勞工處，及後曾派燒焊工人剪走涉事電線及收藏於膠袋內，至勞工處到場時，該工友主動尋回電線並告知勞工處人員，其後勞工處向燒焊工人錄口供。翻查資料，消防處前日下午3時52分接獲該宗工業意外報案，徐送院後延至4時41分不治，警方至晚上7時43分才接獲報案。

勞工處稱，前日下午約5時42分首先從網上得知上述工業意外，地盤承建商隨後亦致電該處提供相關資料，處方即時派員到場調查及蒐證，相關調查仍在進行。處方未有回應是否有人剪走涉事電線。涉事地盤為「重置香港郵政總部」項目，由建築署負責，承辦商為精進建築。本報向建築署及精進建築查詢，至昨截稿前未獲回覆。