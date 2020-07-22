24歲地盤工觸電亡 單親母失獨子

【明報專訊】24歲工人前日下午於九龍灣重置郵政總局的地盤內工作時意外觸電身亡，家屬昨日認屍。死者姨丈稱，死者來自單親家庭，自幼與母相依為命，母親日打兩份工供書教學，退休後靠死者供養，詎料兒子遇意外死亡，母親頓感徬徨。
母打兩份工供書教學 退休喪子
死者24歲姓徐。昨早10時許，十多名親友到富山公眾殮房認屍，各人神色哀傷，逗留至中午離開。姨丈稱，徐的父母於他年幼時離異，父親返回內地後失去聯絡，徐自小與母親相依為命，過去徐母為兒子供書教學，每日打兩份工，同時從事印刷及推銷員多年，徐修畢職訓局高級文憑課程後，到建造業議會修讀釘板證書，自此投身釘板工作。
姨丈形容徐十分孝順，兩母子自去年「上樓」入住公屋後，徐成家中經濟支柱，把薪金全數交母親作家用，讓50餘歲的母親提早享受退休生活，如今徐意外死亡，徐母頓感徬徨。
警4小時後接報 工友：判頭只召救護車
姨丈引述現場消息稱，事發時地盤內有一條平日連接燒焊工具、電壓達380伏特的電線「吊吊揈」，當時地盤未進入灌漿程序，惟徐於地盤內釘板期間突然有石屎漿從天而降，徐與工友走避，疑欲撥開電線時觸電昏迷，工友見狀嘗試施以心肺復蘇法急救，再以吊籃把他吊回地面送院，惜最終不治。
有身處現場的工友表示，當時判頭僅聯絡消防處派救護車到場，未有通報警方及勞工處，及後曾派燒焊工人剪走涉事電線及收藏於膠袋內，至勞工處到場時，該工友主動尋回電線並告知勞工處人員，其後勞工處向燒焊工人錄口供。翻查資料，消防處前日下午3時52分接獲該宗工業意外報案，徐送院後延至4時41分不治，警方至晚上7時43分才接獲報案。
勞工處稱，前日下午約5時42分首先從網上得知上述工業意外，地盤承建商隨後亦致電該處提供相關資料，處方即時派員到場調查及蒐證，相關調查仍在進行。處方未有回應是否有人剪走涉事電線。涉事地盤為「重置香港郵政總部」項目，由建築署負責，承辦商為精進建築。本報向建築署及精進建築查詢，至昨截稿前未獲回覆。