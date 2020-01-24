TVB節目涉直接推銷 通訊局裁違規發勸喻

被投訴過分強調贊助商 無綫稱切合主題

根據該節目內容，通訊局所指的網上購物平台，為無綫旗下的「Big Big Shop」。

通訊局表示，接獲的公眾投訴中，主要涉及該節目過分強調3個產品贊助商，包括某龜苓膏品牌、某餅家及某網上購物平台，認為就該節目內容及類別而言，表達手法不自然及令人覺得突兀，屬直接推銷或建議使用。無綫提交陳述指，除3個產品贊助商外，無綫沒有因播放該節目獲得其他廣告商報酬，又指節目內的商業資料屬切合推動本地消費的主題，不應視為廣告。

通訊局審議後認為，無綫在有關該龜苓膏品牌及餅家的間接宣傳上，均有遵守《電視廣告守則》規定；但在該網上購物平台的間接宣傳上，節目中則多次口頭提及該平台，並重複提及部分優惠套餐價格，屬直接推銷或建議使用，違反《守則》「不得直接推銷或建議使用的規定」，決定向無綫發出勸喻，敦促無綫嚴格遵守《守則》規定。