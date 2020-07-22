警函記協投訴6網媒 涉不實或違操守報道

記協促提供資料調查

警察公共關係科總警司郭嘉銓前日向記協發信，要求處理6宗「不實或有違操守報道」的投訴。投訴事件於今年5至7月發生，涉及6間網上媒體，指控包括涉嫌派出未成年學生記者、向女警外觀發出冒犯評論、近距離拍攝警員容貌或印有警員個人資料的單張、報道失實偏頗及誤導公眾等。

記協回信指，以警方身分投訴不屬公眾投訴範疇，6宗投訴大部分涉及記者個別行為舉止，並非「不實或有違操守報道」，但基於記協是專業的新聞工作組織，決定調查投訴個案，要求警方盡快提供相關報道原文、事件詳情、在場警員聯絡方法等，以便跟進。

蘇鑰機：官方機構投訴並不尋常

中大新聞及傳播學院教授蘇鑰機指，警方投訴傳媒並非首次，一兩個月前曾向報業評議會提出數十宗投訴，主要針對《蘋果日報》的報道，不過因證據不足，部分涉及編採判斷而非出錯，因而投訴不成立。他說，今次警方轉向記協投訴，相信是針對對警方不友善的做法，他並指出，由官方機構作出投訴並不尋常。

浸大傳理學院新聞系前助理教授杜耀明則認為，警方信任記協會作獨立及公允的判斷才向其投訴，認為警方應接受記協裁決，不要「輸打贏要」；反之警方亦不應阻止成立調查警方的委員會，否則記者有冤無路訴，機制並不公平。