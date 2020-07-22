民研：自由民主法治指標新低 鍾劍華：反映市民對國安法觀感

明報記者

「遊行示威自由」得分最低

調查結果顯示，本港的自由指標僅有4.8分，與4月中同類型調查比較下跌0.7分。10項自由次指標均錄得顯著跌幅，見1997年有紀錄以來新低。得分最低的是「遊行示威自由」，僅獲3.31分；言論自由、新聞自由、罷工自由等，全部都低於5分，分別為4.4分、4.27分和4.08分。

鍾劍華分析，遊行示威依舊是市民介入政治的主要方式，但警方近日以「限聚令」等理由不批准集會，加上在國安法下，「你穿什麼顏色的衣服，喊什麼口號都受規管」，故市民認為其自由受剝奪是自然的結果。

鍾：近日多宗判案具爭議 礙對法庭觀感

在法治指標方面，「司法制度公平程度」和「法庭公正程度」錄得跌幅，分別得4.07分和4.24分，均見97年以來新低。鍾劍華認為，近日多宗法庭判案具爭議，例如裁判官採納3名警員的不一致證供；又認為最近出現濫告情况，惟律政司沒有妥善把關，影響公眾對法庭的觀感，質疑「律政司長是否執行一貫的檢控方針」。

（港區國安法）