青年追襲擊者遭輾斃 5男女控傷人還押

被告依次為4名無業男子周衍龍（20歲）、方璣筵（20歲）、郭桂希（22歲）、黃漢文（25歲）及女學生黎家希（19歲），同被控一項串謀有意圖而傷人罪。控罪指出，5人在今年7月19日於屯門雅都商場凱都戲院外，意圖使他人身體受嚴重傷害而串謀非法及惡意傷害姓韓、姓陳及姓何男子。

3人「撩女仔」欲帶上車觸發事件

據了解，案發前一晚3名受襲事主和21歲友人等相約喝酒。至翌日凌晨2時許，3名事主先行離開，於屯門鄉事會路遇上女被告及其女友人，邀請她們飲酒遭拒絕，兩女離開。及後，3名事主再遇上兩女，再次「撩女仔」，並打算把兩女帶上私家車，兩女遂通知首被告及另一名男子。

4名男被告與10多名不知名男子到場後以硬物襲擊事主，之後分別登上兩輛私家車離開。受襲一方的21歲友人及後趕至，嘗試追截施襲者，被一輛私家車撞倒並捲入車底拖行，其後不治。

【案件編號：FLCC1472/20】