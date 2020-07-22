7‧21周年警重兵元朗驅散市民 票控96人拘5人

政府：滋事分子聚集增播疫風險

政府發言人晚上發稿稱有「滋事分子」在元朗一商場內集結，嚴重增加病毒傳播風險，「對這些有欠公德和非法的行為予以強烈譴責」。

區議員舉「光時」牌 涉違國安法被捕

大批市民昨傍晚在元朗形點商場聚集，高叫「光復香港 時代革命」等口號及展示「721警黑勾結」標語。傍晚6時許，防暴警員進入商場並拉起封鎖線，截查多人。至7時許，葵青區議員周偉雄高舉寫有「光復香港 時代革命」等字眼的紙牌，被警方舉起「紫旗」警告違反港區國安法，並被拉入防線內，其後被鎖上手銬拘捕。大批市民及記者湧前，現場一度混亂，警方在商場內施放胡椒噴劑驅散。

截查大批記者 票控部分網媒

警方其後在商場內截查大批記者，要求出示記者證，部分網媒記者被票控違反「限聚令」。網台「荃在感」記者梁小姐稱，警員詢問她是否受薪及網媒有否商業登記，如沒有即票控。網媒「申宣事跡」記者何小姐感憤怒及無奈，引述警員稱「無受薪就唔係記者」，認為警方扼殺新聞自由。警方在facebook稱，過百名穿反光衣的人當中，部分人行為可疑，有人未能講出受僱的傳媒機構，亦有人未能出示有效記者證。立法會議員許智峯在商場內以小型擴音器和警員對質，涉阻差辦公被捕，至今日凌晨獲無條件釋放。

有人罵警 老翁頭中胡椒彈

晚上9時許，又新街有人指罵警員，警員發射胡椒球槍，一名老翁頭被擊中；鳳攸北街有人高處擲物，警方向高處民居發射胡椒球槍。大批記者到現場了解時被警方截查，部分人更被重複截查。晚上11時，5名區議員伍健偉、張可森、陳樹暉、李家偉及陳劍琴被票控違反限聚令。

另外，昨午4時許，民主黨立法會議員林卓廷、胡志偉、尹兆堅，元朗區議會主席黃偉賢、兩名議員助理偕同兩名7．21事件傷者在元朗站舉行記者會，批評警方調查7．21事件一年毫無進展，8人當時分開現身，但記者會未開始，已全數被警方票控違反限聚令。警方重申，一直鍥而不捨調查案件，至今拘捕37人，當中7人被控參與暴動及串謀有意圖而傷人等罪。

（反修例風暴）