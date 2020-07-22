民研：立選民調繼續 無關初選

不擔心兩辦批評 指民調各方受惠

鍾庭耀昨表示，按早前協定，民主動力將資助有關民調，香港民研在立法會選舉提名期結束後便會開展民調工作。他強調：「初選的機制與我們（香港民研）無關，我們只是把數據公開。至於這些數據如何被使用、會否成為協調或棄保的工具，一概與我們無關。」

被問到會否擔心受港澳辦及中聯辦批評，鍾庭耀稱選前民調的做法與過往無異，結果均是公開資料，無論哪一方候選人均能受惠，「如果以前可以做，現在不能做，會不會是龍門被搬走呢？」

根據初選協議，九龍東選區共派出5張名單出選，民主派將根據選前民調向選民推薦其中3張。九龍東參選人、前香港眾志秘書長黃之鋒表示，民調的約束力不受影響，九龍東選區將繼續原訂安排。

早前檢走資料 警允暫緩翻閱

另外，在民主派初選前夕，警方稱接獲報案，懷疑有包括警員等市民資料外泄，遂搜查香港民研辦公室並檢走部分資料。香港民研的法律團隊其後去信警方，稱被檢走的資料受「法律專業保密特權」及「新聞材料保密」保障。

鍾庭耀昨稱，警方上周五（17日）回覆，要求香港民研在14天內解釋上述兩項特權，其間警方不會翻閱被檢走的資料。他說如民研提供的理據不被接納，警方便會開封資料。他估計，被檢走的資料包括初選票站主任名單和票站地址，選民個人資料不在其中。