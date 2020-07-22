譚耀宗憂住大灣區港人難回港投票 消息：立選是否如期 最快月底決定

被問到立法會選舉需否押後，衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨稱會留意最新疫情，如愈來愈差，人流多的活動取消會較好。

去年54萬港人通常留粵

申地方選區選民須通常居港

政制及內地事務局長曾國衞上周表示，當局考慮很多選民長居內地，正與內地協商有關投票安排。本報昨向局方了解協商進度，局方重申疫情預計短期內不會消退，會與食衛局及衛生防護中心緊密聯繫，為立法會選舉制訂各種預案；局方又稱沒有備存身處海外或內地的港人數字。據統計處資料，至2019年中，通常逗留在廣東省的香港居民數字約54萬，當中居港人口有12.9萬。根據《立法會條例》第28條，如某人申請登記為地方選區選民，提出申請時必須通常在香港居住。

陳淑莊：應參考外國疫下選舉安排

公民黨陳淑莊稱，譚耀宗近日要求選舉延期的言論是向政府施壓，若因政治理由押後選舉或改期，破壞公正選舉。她說，政府形容疫情是「新常態」，現距離9月選舉尚有超過3個14日的周期可觀察疫情變化，認為政府應參考外地在疫情下的選舉安排，作「幾手準備」。她質疑，若建制派再要求政府押後選舉，是否認為政府無力應對疫情。

何栢良：未聞排隊群組 防疫可減風險

譚耀宗昨亦質疑民主派初選可能造成疫情傳播。何栢良昨在電台稱，現時確診者多與餐飲場所、多姿多采的生活有關，暫未聽聞有「排隊群組」出現。他相信政府在票站採取防疫措施，管理人流，便可減低病毒傳播風險，例如延長投票時間及增加票站，以減少人群在票站聚集，亦可強制市民在室內外公眾地方戴口罩、要求選民在票站保持距離等。

香港民意研究所副行政總裁鍾劍華稱，近日確診個案與初選排隊無關，批評有人利用確診數字扭曲狀况，以達至政治目的，「有些個案因為唱歌跳舞、慶祝回歸確診，你就不去說」。民研行政總裁鍾庭耀說，初選日的選民守秩序，且戴上口罩，至今沒收到參與者違反限聚令被票控的消息。

立法會選舉昨有4人報名參選功能組別（見表），包括詹培忠之子詹劍崙參選金融服務界。現任立法會保險界議員陳健波昨日報名爭取連任；該界別有134名選民，據知陳已獲過半數選民提名。

明報記者

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