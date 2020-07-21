【Emily】官媒斥初選播毒 唔提慶回歸群組

疫情記者會無提過遊行群組

新華社噚日其中一篇時評為「拒絕『攬炒』香港 攜手打贏防疫攻堅戰」，批評民主派喺疫情嚴重時，開250幾個站搞初選，又話有「多名專家」指出，不排除以上活動就係疫情暴發主因的可能性，籲「香港社會務必提高警惕」。

傳媒人區家麟喺網上出文，鬧官媒「屈初選播毒」，話對方引述眼科醫生評論傳染病，「就等同找一個鎖匠去講網絡安全，錯誤地訴諸不在行的權威」。區又話特區政府每日疫情記者會，無提過「遊行群組」，反而一個叫「慶回歸歌舞聚會群組」，百幾人喺酒樓歡慶除罩跳舞唱歌，已證實係爆發群組之一，話官媒一句唔提係「居心叵測」。佢認為官媒以國家名義，「出來抽水、造謠、播恨」，刻意污衊香港，除咗會引發內地同胞對香港嘅憎恨，更易引發香港人反感、「對國家憎恨」。

朱凱廸喺facebook話，唔知邊啲人「慶香港回歸，賀國安立法」，又飲又食又唱又跳？佢認為官媒「新聞創作」原因係驚輸，想押後選舉。