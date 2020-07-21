黃遠輝：10月攪珠照常

按照慣例，居屋接受申請前7天需派發申請表及初步價單，房委會早前已公布本月內接受申請，換言之最遲需在本周五派發申請表。本報上周五已向房屋署查詢是否本周五或之前派發今期居屋申請表，以便本月內可接受市民申請。房屋署發言人昨晚回應稱，會視乎疫情發展及政府收緊社交距離措施，以決定居屋申請表派發及接受申請日期。

黃遠輝表示，除非新冠病毒疫情未來數天緩和，否則居屋在本月底前接受申請的機會不大，但他認為只要押後不多於兩周，相信申請程序上可追回進度，10月居屋攪珠毋須押後。

今期綠置居銷售揀樓暫停

因應政府部門昨日起至7月26日實施特別上班安排，房委會已暫停今期綠置居銷售揀樓安排，所有資助房屋辦事處包括樂富客戶服務中心的居者有其屋計劃銷售小組亦已暫停開放。

房委會資助房屋小組上月22日通過居屋銷售安排，4個項目包括粉嶺山麗苑、馬鞍山錦駿苑、鑽石山啟翔苑和沙田彩禾苑。按原定安排，中籤的合資格申請者將於明年3月開始獲邀揀樓。

另外，房委會資助房屋小組原定昨討論公屋加租9.66%，並以免租兩個月抵消有關加幅，但受疫情影響有關會議取消。黃遠輝表示，初步計劃下周一或二將開會討論，但能否如期舉行仍要視乎疫情發展，他相信有關延誤不會影響公屋租金調整安排。