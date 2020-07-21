南區疑3宗毒餌殺狗 警檢糧兜化驗

西區警區總督察（刑事）侯禮文表示，警方於上周日（12日）至周二（14日），連續接獲3名狗主報案，稱狗散步期間疑進食了有毒狗糧後不適，即日斃命，案件涉及一隻銀狐犬、唐狗及拉布拉多犬。狗主分別曾帶狗到域多利道、數碼港一帶散步。

警方昨午於數碼港海濱公園蒐證調查，並向狗主派傳單。警員其後於海邊石上6處發現貓狗糧兜及水兜，未知是否與案有關，遂檢走化驗。侯禮文表示，區內過去不曾發生同類毒狗案，會為涉案狗隻化驗，案件交西區重案組第一隊調查。

西區亦疑有毒餌 愛協籲放狗牽繩戴口罩

另外，愛協表示，上周五（17日）亦接獲兩名港島西區居民通知，稱他們飼養的狗疑吃下毒餌死亡。愛協派員巡查及張貼告示，提醒狗主及放狗巿民加倍注意地上有否可疑物品。愛協呼籲市民放狗時必須牽繩及為狗戴口罩，防止牠們進食街上食物，如遛狗後發現狗有不適，須立即尋求獸醫協助。

退休人士黃先生昨午帶同1歲的查理斯王小獵犬到數碼港海濱公園散步，他表示曾聽聞薄扶林有毒狗事件，未聽聞涉及海濱公園，稱自己放狗時不會放繩，知悉事件後亦會多小心留意。